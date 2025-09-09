Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'den seyahat uyarısı: O ülkeye gitmeyin!

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de artan şiddet olayları sonrası Türk vatandaşlarına zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Nepal'de sosyal medya yasağıyla başlayan protestolarda 19 kişi hayatını kaybederken, Başbakan istifa etti.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal’de güvenlik durumunun hassasiyet taşıdığına dikkat çekerek Türk vatandaşlarını zorunlu olmadıkça bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Bakanlık, Nepal’de yaşayan veya geçici olarak bulunan vatandaşlardan ise tedbirli olmalarını ve yerel makamların yönlendirmelerine uymalarını istedi.

Nepal’de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ve X gibi sosyal medya platformlarının erişime kapatılmasıyla başlayan protestolar kısa sürede büyüdü. Çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddiaları ve yasakları protesto etmek için sokaklara döküldü.

Polisin sert müdahalesiyle 19 kişi hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı. Hükümetin yasağı kaldırmasına rağmen olaylar dinmedi; siyasi binalar ve Başbakan Oli’nin evleri ateşe verildi. Artan şiddet sonrası Başbakan istifa etti, ülkedeki tüm havaalanları kapatıldı. Ayrıca bir hapishaneden 572 mahkumun firar etmesi üzerine bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

