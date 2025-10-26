Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nijerya'da çetelerle amansız mücadele! 80 'haydut' öldürüldü

Nijerya'da çetelerle amansız mücadele! 80 'haydut' öldürüldü

Kaynak: AFP
Güncelleme:
Nijerya&#039;da çetelerle amansız mücadele! 80 &#039;haydut&#039; öldürüldü
Dünya Haberleri  / AFP

Nijerya'nın terörle ve çetelerle mücadelesi amansız bir şekilde devam ediyor. Askeri yetkililer Kuzeybatı Nijerya’da birliklerin çatışmada 80 "suç çetesini" öldürdüğü bildirildi. Yıllardır "haydutlar" olarak bilinen, silahlı hayvan hırsızlığı ve insan kaçırma çeteleri, Nijerya’da binlerce kişiyi öldürüyor ve fidye için kaçırıyor.

Kuzeybatı Nijerya’da askerlerin bir çatışmada 80 suç çetesini öldürdüğü bildirildi.

Yıllardır "haydutlar" olarak bilinen, silahlı hayvan hırsızlığı ve insan kaçırma çeteleri, kuzeybatı ve orta Nijerya’daki toplulukları terörize ediyor, binlerce kişiyi öldürüyor ve fidye için kaçırıyor.

Son operasyon kapsamında, askerler Cuma’dan Cumartesi’ye kadar Kebbi eyaletinin Ngaski bölgesinde büyük bir haydut grubuyla çatışmaya girdi ve rapora göre 80 haydut öldürüldü.

Nijerya'da çetelerle amansız mücadele! 80 'haydut' öldürüldü - 1. Resim

Askeri yetkililer Pazar günü yaptığı açıklamada, askerlerin üç saat süren çatışmanın ardından beş topluluğa eş zamanlı saldırı düzenlemeye çalışan haydutları etkisiz hâle getirdiğini doğruladı.

Askerler, çatışmada silah, motosiklet ele geçirdi ve kaçırılan bir kişiyi kurtardı; ancak açıklamada haydut ölümlerine değinilmedi.

Nijerya ordusu, Kebbi’nin Sokoto, Zamfara ve Nijer eyaletleri ile sınırlarına asker konuşlandırdı; bu bölgeler haydutların yoğun olduğu alanlar olarak biliniyor.

Kebbi, haydutlar tarafından sınır ötesi hareket için kullanılan bir koridor olduğundan saldırılara karşı savunmasız kalıyor.

NİJERYA'DA 'HAYDUT' SORUNU

Nijerya’daki haydutluk krizi, Fulani çobanları ile çiftçiler arasındaki kaynak çatışmalarından, silah kaçakçılığıyla beslenen daha geniş bir çatışmaya dönüştü.

Çeteler, uzun süredir resmi devlet varlığının az olduğu Nijerya’nın kırsal bölgelerindeki güvenlik boşluklarından yararlanıyor.

Yetkililer ve güvenlik analistleri, finansal kazanç odaklı bu çeteler ile kuzeydoğuda 16 yıldır Halifelik kurmayı hedefleyen cihatçılar arasındaki iş birliğinin artmasından endişe duyuyor.

Kaynak: AFP

Trump'ın baskısı altında 'zor karar' bekleyişi... Fed'in faiz açıklaması 'keskin bir alet'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
