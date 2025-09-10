Nepal’de 13.500'den fazla mahkum firar etti

Nepal’de hükümet karşıtı protestolar cezaevlerini de vurdu. Kaos sırasında 13.500’den fazla mahkûm firar etti.

Nepal Polisi'nin verdiği bilgiye göre, kaçanların yaklaşık 560’ı polis nezaretindeydi.

Z KUŞAĞINDAN GEÇİCİ LİDER ÖNERİSİ: ESKİ BAŞYARGIÇ KARKİ

Z kuşağının önderliğindeki protesto hareketi, yaptığı sanal toplantı sonrası eski Başyargıç Susheela Karki’yi geçici lider olarak önerdi. Hareketin açıklamasında, Karki’nin herhangi bir siyasi partiyle bağlantısının olmaması nedeniyle tercih edildiği duyuruldu.

Katmandu Belediye Başkanı Balen Shah ve genç lider Sagar Dakkal'ın da isimleri gündeme gelse de, grup Karki üzerinde uzlaştı.

YENİ SEÇİM VE ANAYASA ÇAĞRISI

Gen-Z hareketi, yayımladığı bildiride, parlamentonun feshedilmesi, yeni seçimlerin yapılması ve yeni bir anayasal çerçeve oluşturulması taleplerini kamuoyuna açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Yaşanan olayların ardından Başbakan KP Sharma Oli istifasını sundu. Nepal Ordusu, ülke genelinde saat 17.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan etti ve halkın güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlerin artırıldığını duyurdu.