Tarladan gardıroba doğa dostu dokunuş! Trendyolmilla, rejeneratif pamuktan denim koleksiyonu ile hem toprağa hem çiftçiye destek olacak

ÖNDER ÇELİK ADANA - Trendyolmilla, geri dönüştürülmüş elyaflar, sürdürülebilir kumaşlar ve doğa dostu ham maddelerle temelleri atılan sürdürülebilirlik yolculuğunda; toprağı iyileştiren, biyoçeşitliliği destekleyen ‘rejeneratif pamuk’la yeni bir döneme girdi. Marka, Türkiye e-Ticaret moda sektöründe ilk kez rejeneratif pamuktan üretilen denim koleksiyonunu tüketiciyle buluşturdu.

Denim kumaş üreticisi Bossa iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle Adana’daki Işık Çiftliğinden alınan pamuklar yerli üreticiler vasıtasıyla önce kumaşa, sonra tüketicilere ulaşacak son ürünlere dönüştürülüyor. Yeni koleksiyonlarında kullanılacak pamuğun hasadına katılan Trendyolmilla Genel Müdürü Sanem Tuna, “250’nin üzerinde farklı model ve renk seçeneği bulunan Trendyol Care koleksiyonumuzda, rejeneratif pamuktan üretilen yeni tasarımlarımız, estetiğin gücünü sergilerken Trendyolmilla olarak doğaya olan duyarlılığımızı da yansıtıyor. Doğa dostu tarım yöntemleriyle elde edilen, kimyasal kullanımını minimuma indiren bu özel pamuklar, gardıroplarda stil ile sürdürülebilirliği buluşturuyor” dedi.

25 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Üç yıl içinde sürdürülebilir ham maddelerle üretilen ürünlerin sayısını katlayarak artırdıklarını belirten Tuna, “2022’de 74 bin, 2023’te 160 bin ve 2024’te 520 bin adet sürdürülebilir ürünü müşterilerimizle buluşturduk. Bu büyümeyi sadece Türkiye’de değil, uluslararası pazarlarda da sürdürüyoruz. Trendyol Care koleksiyonumuz, Orta ve Doğu Avrupa’dan Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyada, 25 ülkede müşterilerle buluşuyor. Ayrıca 20’den fazla global platform üzerinden dünyanın dört bir yanına ulaşıyor” diye konuştu.

2022’den 2025’e kadar 8 kat büyüdüklerini anlatan Tuna, günde 1 milyondan fazla kişinin Trendyolmilla uygulamasını ziyaret ettiğini kaydetti.

YAKITTAN %60 TASARRUF

Yıllık 250 bin ton üretimleri olduğunu belirten Pamuk Üreticisi Nihan Işık da rejeneratif tarımla topraktaki organik maddenin önceki yıla göre yüzde 0,25 arttığını, uzun vadede daha verimli hale geldiğini, yakıttan yüzde 60 tasarruf sağladıklarını söyledi. Sözleşmeli modelle üretim yapmanın kendilerine güvence verdiğini ifade eden Işık, “Hasat döneminde kafamız rahat oluyor” dedi.

Bossa İş Geliştirme Direktörü Besim Özek ise rejeneratif tarımın sadece bir hammadde üretim tekniği değil; toprağı, ekosistemi ve biyolojik çeşitliliği yeniden canlandırarak gezegenin dengesini onaran bir üretim modeli olduğunun altını çizdi.

REJENERATİF PAMUK NASIL ELDE EDİLİYOR?