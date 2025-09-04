İtalyan moda efsanesi Giorgio Armani hayatını kaybetti

91 yaşındaki İtalyan asıllı milyarder Giorgio Armani, bugün evinde hayatını kaybetti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanları ve iş arkadaşları tarafından her zaman saygı ve hayranlıkla anılan Signor Armani, sevdiklerinin yanında huzur içinde hayata veda etti. Sonuna kadar yorulmak bilmeden çalıştı, kendini şirkete, koleksiyonlara ve devam eden ve gelecekteki birçok projeye adadı."

Taziyelerin, Cumartesi ve pazar günü Milano'da kabul edileceği, ardından belirtilmeyen bir tarihte özel bir törenin yapılacağı kaydedildi.

Öldüğü sırada 7,44 milyar sterlinden ( yaklaşık 412 milyar 708 milyon TL) fazla bir servete sahip olan Armani, bu ay Milano Moda Haftası sırasında markasının 50. yılını kutlamak için büyük bir etkinlik düzenlemeyi planlıyordu.

GIORGIO ARMANI KİMDİR?

Giorgio Armani, 11 Temmuz 1934’te Piacenza’da dünyaya geldi. Başlangıçta tıp eğitimi alsa da bu alanda uzun süre devam etmedi ve moda dünyasına yöneldi. Kariyerine, La Rinascente adlı büyük bir mağazada vitrin düzenleyicisi ve alıcı olarak başladı. Ardından Nino Cerruti için tasarımlar yaptı ve 1975 yılında kendi adını taşıyan markasını kurdu.

Armani, astarsız ceketler, sade kesimli pantolonlar ve şehirli tonlarla oluşturduğu koleksiyonuyla 1970’lerin sonunda İtalyan hazır giyim stilini uluslararası alana taşıdı. Rahat ve tanınabilir silueti markasının temel kimliğini oluşturdu ve onu yıllarca moda sahnesinde tutan en önemli unsur haline geldi.

Zamanla Armani markası yalnızca giyimle sınırlı kalmayarak, parfümlerden otellere uzanan büyük bir küresel markaya dönüştü. Minimalizmi zarafetle buluşturan tasarım anlayışı yalnızca modayı değil, hayat tarzını da etkileyerek onu 20. yüzyılın en etkili tasarımcılarından biri yaptı.