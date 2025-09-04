Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Sevenlerini endişelendirmişti… Beyninde kitle ortaya çıkan Lara iyi haberi paylaştı

Sevenlerini endişelendirmişti… Beyninde kitle ortaya çıkan Lara iyi haberi paylaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sevenlerini endişelendirmişti… Beyninde kitle ortaya çıkan Lara iyi haberi paylaştı
Lara, Sağlık, Kitle, Beyin, Dua, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Lara, beyninde kitle tespit edildiğini duyurarak sevenlerinden dua istemişti. Sağlık durumuyla ilgili herkesi endişelendiren ünlü isim, yaptığı yeni paylaşımda olumlu gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.

‘Adam Gibi Adam’ , ‘Katmer Katmer’ , ‘İhanet’ , ‘Alışkanlık Yaparım’ gibi şarkılarıyla bilinen Lara, yapılan kontroller sırasında beyninde bir kitle çıktığını belirtmişti. 

HERKESTEN DUA İSTEMİŞTİ

Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten şarkıcı, her şeyi Allah’ın takdiri olarak gördüğünü ve sabırla mücadele edeceğini ifade etmişti. Sevenlerinden dua isteyen isim, onların desteğinin kendisine güç verdiğini belirtmişti.

Sevenlerini endişelendirmişti… Beyninde kitle ortaya çıkan Lara iyi haberi paylaştı - 1. Resim

OLUMLU GELİŞMEYİ PAYLAŞTI

Tedavi sürecine başlayan ünlü isim, sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü isim beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını ve bu haberle büyük mutluluk yaşadığını açıkladı. Düzenli ilaç tedavisi ve üç ayda bir MR kontrolleriyle sürecin devam edeceğini belirtti. Yakında sahneye döneceğinin müjdesini veren Lara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşıma gönülden teşekkür ederim.”

Sevenlerini endişelendirmişti… Beyninde kitle ortaya çıkan Lara iyi haberi paylaştı - 1. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Almanya'da facia! Araç kalabalığa daldı: Yaralılar varBursa'da orman yangını! Ekipler bölgede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 yıllık evlilik sona erdi! Yasemin Özilhan’dan boşanma açıklaması geldi - Magazin14 yıllık evlilik sona erdi! Beklenen boşanma açıklaması...Berna Laçin, zafer sırasında Ergin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağdı - MagazinErgin Ataman’ı hedef aldı! Sosyal medyada tepki yağıyorDublörü işten çıkarılan Kıvanç Tatlıtuğ’tan ilk yorum… Sessizliğini bozdu - MagazinDublörü işten çıkarılan Kıvanç Tatlıtuğ’tan ilk yorum...“Meriç Aral ve Serkan Keskin’ın oğlu ‘Güneş’ doğdu! İsminin hikayesi ortaya çıktı - Magazin‘Güneş’ bebek doğdu! İsminin hikayesi ortaya çıktıKardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi - MagazinKardeniz Kılıç’ın eşi Mahir Bektaş kuzeninin eski kocası çıktı! Duyanlar tepki gösterdi14 yıllık evlilik tek celsede bitti! Yasemin ve İzzet Özilhan çifti boşandı - MagazinBoşandılar! 14 yıllık evlilik tek celsede bitti
Sonraki Haber Yükleniyor...