Sevenlerini endişelendirmişti… Beyninde kitle ortaya çıkan Lara iyi haberi paylaştı

‘Adam Gibi Adam’ , ‘Katmer Katmer’ , ‘İhanet’ , ‘Alışkanlık Yaparım’ gibi şarkılarıyla bilinen Lara, yapılan kontroller sırasında beyninde bir kitle çıktığını belirtmişti.

HERKESTEN DUA İSTEMİŞTİ

Zorlu bir süreçten geçtiğini belirten şarkıcı, her şeyi Allah’ın takdiri olarak gördüğünü ve sabırla mücadele edeceğini ifade etmişti. Sevenlerinden dua isteyen isim, onların desteğinin kendisine güç verdiğini belirtmişti.

OLUMLU GELİŞMEYİ PAYLAŞTI

Tedavi sürecine başlayan ünlü isim, sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü isim beynindeki kitlenin iyi huylu çıktığını ve bu haberle büyük mutluluk yaşadığını açıkladı. Düzenli ilaç tedavisi ve üç ayda bir MR kontrolleriyle sürecin devam edeceğini belirtti. Yakında sahneye döneceğinin müjdesini veren Lara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah'ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR'a gireceğim. Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız. Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşıma gönülden teşekkür ederim.”