Bulgaristan'da sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısını vuran ve yetkililerin olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldığı yoğun yağışlar sonucu oluşan selde 4 kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Araçlar denize sürüklenirken, evleri, otelleri ve kamp alanları sular altında kaldı. Birçok kasabada acil durum ilan edildi. 

Bulgaristan'da sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

Bulgaristan İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Burgaz iline bağlı sahil belgesi Elenite'de 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Mitov, ölenlerden 2'sinin çalışmalara katılan kurtarma görevlisi olduğunu, diğerinin ise bir binanın bodrum katını su basması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer 58 yaşındaki bir kadının da evinde çamurun altında bulunarak öldüğünü bildirdi.

Bulgaristan'da sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

Kayıp kişileri aramak ve tahliye çalışmalarına yardımcı olmak için Bulgar donanmasından özel ekipler görevlendirildi.

Bulgaristan'da sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti - 3. Resim

Ülkenin kuzeybatı kesimlerinde ise kar yağışı etkili oluyor. Balkan Dağları'nda yoğun kar yağışı, ikinci gününde de devam etti. 

Bölgedeki birçok köyde kar nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı. Yollar ve dağ geçitleri trafiğe kapatıldı. Ulusal demir yolu şirketi, devrilen ağaçların elektrik hatlarına zarar vermesi nedeniyle tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller yaşandığını belirtti.

Bulgaristan'da sel felaketi: 4 kişi hayatını kaybetti - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
