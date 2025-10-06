Süper Kupa ne zaman, yeni formatı nedir, nasıl oynanacak TFF tarafından açıklandı. Yeni format kapsamında yarı finallerde iki karşılaşma gerçekleşecek.

SÜPER KUPA NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 Turkcell Süper Kupa müsabakalarının 2026 yılının Ocak ayında oynanacağını açıkladı. Kesin tarih ve karşılaşmaların oynanacağı şehirler, Süper Lig sezonunun tamamlanmasının ardından TFF tarafından duyurulacak.

Karşılaşmalar tarafsız sahalarda gerçekleştirilecek.

SÜPER KUPA YENİ FORMAT NEDİR?

2025 sezonunda Süper Kupa, dört takımın katılacağı dörtlü eleme sistemiyle oynanacak. Daha önce yalnızca lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonu arasında oynanan tek maçlı final uygulaması bu sezon terk edildi.

Yeni formatta lig şampiyonu, Türkiye Kupası finalistiyle, Türkiye Kupası şampiyonu ise lig ikincisiyle eşleşecek. Galatasaray’ın hem ligde ilk ikiye girmesi hem de Türkiye Kupası’nda finale yükselmesi nedeniyle, bu sezon dördüncü takım olarak Süper Lig üçüncüsü turnuvaya dahil edildi.

SÜPER KUPA NASIL OYNANACAK?

Yeni sistemde tüm karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle yapılacak. Yarı finallerde galip gelen iki takım, tek maç üzerinden oynanacak finalde Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu için mücadele edecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Süper Lig üçüncüsü 2025 Süper Kupa’nın kazananı olmak için mücadele edecek.