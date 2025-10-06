Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bulgaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye'nin maçı için geri sayım başladı!

Bulgaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye'nin maçı için geri sayım başladı!

Güncelleme:
Bulgaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta belli oldu! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda üçüncü sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlı ekip, gruptaki üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

Bulgaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak netlik kazandı!  Dünya Kupası yolunda son derece mühim olan karşılaşma öncesi aday kadro da açıklandı.

Bulgaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye'nin maçı için geri sayım başladı! - 1. Resim

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda üçüncü maçına çıkıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, gruptaki üçüncü karşılaşmasını Bulgaristan deplasmanında oynayacak. Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45’te Sofya’daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak.

Milliler gruptaki ilk iki maçta Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 mağlup ederken, evinde İspanya’ya 6-0 yenilmişti.

Bulgaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye'nin maçı için geri sayım başladı! - 2. Resim

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 21.45’ten itibaren canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Bulgaristan-Türkiye milli maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye'nin maçı için geri sayım başladı! - 3. Resim

A MİLLİ TAKIM’IN ADAY KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bulgaristan maçı öncesi A Milli Takım’ın aday kadrosunu duyurdu. 

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (LOSC Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (AS Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (VfB Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)

