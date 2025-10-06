Türkiye dünyaya örnek oldu! İsviçre sessiz kaldı, Ankara Küresel Sumud Filosu için devreye girdi

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun İsrail tarafından alıkonulmasının ardından, 36’sı Türk, 23’ü Malezyalı olmak üzere toplam 137 aktivist Türkiye’ye getirildi. Aktivistlerin Türkiye’ye ulaştırılmasında yürütülen diplomatik çabalar dünya basınında geniş yankı uyandırırken, İsviçreli aktivistlerin Türkiye’ye övgü dolu sözleri dikkat çekti.

"İSVİÇRE DEĞİL TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI"

Sumud Filosu’ndan dönen İsviçreli aktivistler, ülkelerinin kendilerini korumakta başarısız olduğunu vurgulayarak Türkiye’ye teşekkür etti. Aktivistler, şu ifadeleri kullandı:

“Biz İsviçre vatandaşları olarak İsrail’de tehlike altındayken İsviçre bize sahip çıkmadı. Türkiye bizlere sahip çıktı, destek oldu. Bizi İstanbul’a getirip ihtiyaçlarımızı karşıladılar, otelde konaklattı ve İsviçre’ye yolcu ettiler. Buna karşılık İsviçre büyükelçisi yalnızca İstanbul Havalimanı’nda görünüp, geri ödeme şartıyla 150 frank verdi. Bu utanç verici bir şey!”

Küresel Kararlılık Filosu katılımcılarından İsviçreli aktivist Sebastien Dubugnon

Aktivistlerin açıklamaları, İsviçre kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, “Türkiye insanlık dersi verdi” ifadeleriyle destek mesajları paylaştı.

İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU 137 AKTİVİST TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Haydut İsrail’in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu’nda yer alan 137 kişi, Türk Hava Yolları’na ait özel uçakla Türkiye’ye getirildi. Uçakta 36 Türk vatandaşı, 23 Malezyalı ve farklı ülkelerden aktivistler bulunuyordu.

Uçak, İsrail’in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı’ndan havalandıktan sonra saat 15.50’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Aktivistler, ellerinde Filistin bayraklarıyla “Özgür Filistin!” sloganları atarak uçaktan indi. Karşılama sırasında Türk yetkililer, aileler ve sivil toplum temsilcileri hazır bulundu.

İlgili Haber İsrail alıkoyduğu aktivistlere ne yapıyor? Tanıklar bilinmeyenleri anlattı

'KALICI BARIŞ İÇİN BİR FIRSAT PENCERESİ ARALANDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aktivistlerin dönüşünün ardından yaptığı açıklamada bölgesel barış vurgusu yaptı:

“Bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı.”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, aktivistlerin kararlılığına dikkat çekti:

“İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleriyle zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler. Adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz.”

'İNSANLIK DIŞI MUAMELEDE BULUNDULAR'

Aktivistler, İsrail güçlerinin kendilerine uyguladığı baskı ve kötü muameleyi anlattı. Gazeteci Ersin Çelik, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

“Bize hem fiziksel hem psikolojik şiddet uyguladılar. Yemek vermediler, su vermediler. Artıklarını içmemizi istediler ama kabul etmedik. Devletimiz bize sahip çıktı ve getirdi. İsrail kısmı gerçekten çok zor geçti.”

“BİZ BAŞARDIK, ABLUKAYI KIRDIK”

Filo katılımcılarından Davut Başkıran, Türkiye’ye ve elçiliklere teşekkür ederek, kalan bazı aktivistlerin isimlerini de kamuoyuyla paylaştı:

“Orada bizimle ilgilendiler, elçiliklerimiz geride kalan arkadaşlarımızı da getireceklerini söylediler. Biz başardık, ablukayı kırdık. Bütün dünyaya İsrail’in ne kadar zalim olduğunu gösterdik.”

“BİZİ TÜRKİYE BIRAKMAZ DEDİM, HAKLI ÇIKTIM”

Bir diğer aktivist Said Ercan ise, Türkiye’nin tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi:

“Koğuşta arkadaşlara dedim ki, Türkiye bizi bırakmaz, uçak gönderir. Ama unuttuğum bir şey vardı: Bizi aldırmakla kalmadı, diğer 44 ülkenin vatandaşını da bizimle aldı. İşte büyük Türkiye’nin fotoğrafı bu! Bunu asla unutmayacağım.”

“GAZZE ANLAŞMASINI TÜRKİYE'NİN BASKISI SAĞLADI”

Öte yandan, İsrail merkezli I24 News, Gazze’deki ateşkes görüşmelerinde Türkiye’nin oynadığı kritik rolü açıkça kabul etti. Kanalın analizinde şu ifadeler yer aldı:

“Gazze anlaşmasını mümkün kılan asıl unsur, Türkiye’nin baskısı oldu. Türk istihbaratının Hamas’a yaptığı baskı, görüşmelerdeki düğümü çözdü. Türkiye’nin müdahalesiyle Hamas, Trump’ın anlaşmasındaki ana noktaları şaşırtıcı derecede hızlı kabul etti.”

Haberde ayrıca, Türkiye’nin Trump’a kapsamlı bir anlaşma sözü verdiği ve Hamas’ın bu planı Türklerin baskısı sonucu onayladığı da belirtildi.

“TÜRKİYE SAYESİNDE GAZZE'DE UMUT YENİDEN DOĞDU”

Kanal, Türkiye’nin devreye girmesiyle hem hayatta olan rehinelerin hem de cenazelerin tek seferde teslim edilmesinin gündeme geldiğini yazdı. Haberde, Katar’ın da Türkiye’nin çizdiği diplomatik çerçeveye göre hareket ettiğine değinildi.