Almanya'da bir ilk! Geri geri park etmek yasaklanıyor

Almanya’nın kuzeyinde yer alan Kiel kentinde, şehir içi trafik güvenliğini artırmak ve yayaları korumak amacıyla yeni bir uygulama başlatılıyor.

YÜKSEK MİKTARDA PARA CEZASI KESİLECEK

Kent yönetimi, Yeşiller Partisi tarafından geçen yıl sunulan ve kabul edilen yasa teklifine dayanarak, araçların geri geri park etmesini yasaklama kararı aldı. Yapılan açıklamaya göre, yeni düzenleme özellikle çocukların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde daha katı şekilde uygulanacak. Bu alanlarda geri manevra yapan sürücüler yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Kent yetkilileri, geri geri park sırasında sürücülerin görüş açısının sınırlı olması nedeniyle çocukların ve yayaların kolaylıkla fark edilemediğini, bunun da ölümcül kazalara davetiye çıkardığını vurguluyor.

Alınan bu önlem, Almanya genelinde başka şehirler için de örnek teşkil edebilir. Kiel, uygulamanın etkilerini analiz ettikten sonra yasağın kapsamının genişletilmesi ya da başka güvenlik tedbirleriyle desteklenmesi üzerinde durmayı planlıyor.