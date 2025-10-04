Gürcistan'da seçimler öncesi sokaklar karıştı! Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmeye çalıştı

Gürcistan’da yerel seçimler öncesi on binlerce kişi, muhalefetin “demokrasiyi kurtarmak için son şans” çağrısına uyarak Tiflis’te sokağa çıktı. Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girmeye çalışınca polis, göz yaşartıcı gaz ve su topu kullanarak müdahale etti.

Ruling partisi Gürcistan Rüyası (Georgian Dream), geçen yıl tartışmalı parlamento seçimlerinden bu yana ilk büyük sınavını verdi. Parti, oyların yüzde 36 civarında olduğunu açıkladı.

TİFLİS'TE 'SON ŞANS' PROTESTOSU

Resmî sonuçların akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Muhalifler, Tiflis Özgürlük Meydanı’nda “ulusal meclis” adı altında toplanarak hükümeti “meşru olmayan” ilan etti ve geçiş süreci çağrısı yaptı.

Göstericiler saraya yürüyüp girmeye çalıştı; polis müdahalesi sonrası barikatlar kuruldu ve ateşe verildi. İçişleri Bakanlığı, eylemin “yasa normlarını aştığını” bildirdi.

GÖZ YAŞARTICI GAZ KULLANILDI

Eski Cumhurbaşkanı Mikheil Saakaşvili, destekçilerini seçim günü protestoya katılmaları için çağırmış, bunun Gürcistan demokrasisini kurtarmak için “son şans” olduğunu vurgulamıştı. Başbakan Irakli Kobakhidze ise “devrim” planlarının başarısız olacağını belirterek organizatörleri “radikalizmle” suçladı ve birçok kişinin hapse girebileceği uyarısında bulundu.

İnsan hakları örgütleri, son bir yılda yaklaşık 60 kişinin, aralarında muhalefet liderleri, gazeteciler ve aktivistlerin bulunduğu şekilde tutuklandığını ifade etti. Amnesty International, seçimlerin “muhalefet ve sivil toplum figürlerine karşı ağır siyasi baskılar altında” gerçekleştiğini açıkladı.

Gürcistan Rüyası, başlangıçta Saakaşvili’nin reformist kampına liberal bir alternatif olarak kendini sunmuştu. Ancak 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası eleştirmenler, partinin Moskova’ya kaydığını, aşırı sağ politikalar benimsediğini ve bağımsız medya ile STK’lara yönelik Kremlin tarzı önlemler aldığını savunuyor.

Partinin iddiasına göre, ülkeyi istikrarlı tutarken Batılı “derin devlet” güçleri muhalefeti kullanarak Gürcistan’ı Ukrayna savaşına çekmeye çalışıyor. Analistler, hükümetin “muhalefet savaşı ister, biz barışı istiyoruz” söyleminin kırsal bölgelerde etkili olduğunu ve dezenformasyonla güçlendirildiğini belirtiyor.

Avrupa Birliği, göstericilere yönelik önceki baskılar nedeniyle Gürcistan Rüyası’ndan bazı yetkilileri yaptırım listesine aldı. AB, hükümet hukukun üstünlüğünü güçlendirmez ve temel hakları korumazsa Gürcistan vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkını askıya alabileceğini duyurdu.