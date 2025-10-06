Suriye Savunma Bakanlığı, PYD/YPG'nin saldırı iddialarını yalanladı!

SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin "Suriye ordusunun Halep kırsalındaki Deyr Hafır bölgesinde sivil yerleşimlere saldırı düzenlendiği" iddialarını üzerine Suriye Savunma Bakanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden açıklama geldi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, SDG'nin (PKK/YPG) "Suriye ordusunun Halep kırsalında sivil yerleşimlere saldırı düzenlendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, SDG'nin bu tür iddialarla, "Suriye’de sivillere karşı işlediği suçları ve bölgede güvenlik ile istikrarı bozmaya yönelik faaliyetlerini örtbas etmeye" çalıştığı ifade edildi.

Suriye ordusunun, terör örgütü PKK/YPG'nin son zamanlarda Halep'in doğusundaki Hamima ve El Kaita köylerini hedef alan saldırılarına karşılık verdiği aktarılan açıklamada, ordunun itidalli davranarak sınırlı misilleme yaptığı bildirildi.