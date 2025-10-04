Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
56 yıllık deprem kümesi genişliyor! Osman Bektaş tehlikenin yöneldiği kenti açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, 1969'dan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Uşak Bloğu'nun artık 'makro deprem kümesi' haline geldiğini açıkladı. Uzman isim, Kütahya içinse dikkat çeken uyarılar yaptı. İşte detaylar...

Türkiye'nin batısı son dönemde peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde Marmara'da yaşanan 5.0'lık depremin ardından bu sabah Kütahya'nın Simav ilçesi 4,1 ile sallandı. Uzmanların görüşleri merakla beklenirken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

SİSMİK HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Ege Bölgesi'nde son dönemde yaşanan depremlerle ilgili dikkat çekici ifadeler kullanan Bektaş, Kütahya'da 5 gün önce meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün 4,1 büyüklüğünde bir artçı depremin yaşanmasının, bölgedeki sismik hareketliliğin sürdüğünü gösterdiğini belirtti.

56 yıllık deprem kümesi genişliyor! Osman Bektaş tehlikenin yöneldiği kenti açıkladı - 1. Resim

"MAKRO DEPREM KÜMESİ"

Prof. Dr. Bektaş, Simav ve Gediz Fayları arasında yer alan ve "Uşak Bloğu" olarak adlandırılan bölgenin, 1969-2025 yılları arasında yoğun bir deprem aktivitesi gösterdiğini ifade ederek, "Bu bölge artık makro bir deprem kümesi oluşturmuştur" dedi.

Bektaş’a göre, Ege'nin en fazla deformasyon gösteren fay hatları olan Simav ve Gediz fayları, Uşak Bloğu'nu çevreleyerek burada bir gerilim birikmesine neden oluyor. Son depremler, bu birikimin dışavurumu olarak değerlendiriliyor.

KORKUTAN KÜTAHYA UYARISI

Öte yandan Prof. Dr. Bektaş, "Benzer depremsellik Kütahya'ya yönelmiştir" diyerek benzer sürecin Kütahya yönüne doğru kaydığına dikkat çekerek, bölgedeki diğer yerleşimlerin de risk altında olduğuna vurgu yaptı.

