Bütün Türkiye zulme karşı kenetlendi! AK Parti'den zincirleme protesto: "Gazze İçin Sessiz Çığlık"
AK Parti Kadın Kolları, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğiyle bütün Türkiye'de harekete geçti. Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekilen protestoda, İstanbul Üsküdar Meydanı kadınlar zincir oluşturdu. İl il ellerini kenetleyen kadınlar dikkat çeken kareler oluşturdu.
Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kollarınca düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine bütün kadınları davet etmişti.
Gündemden düşmeyen Gazze'deki soykırım hakkında AK Parti Kadın Kolları etkinlik için harekete geçti. "Gazze İçin Sessiz Çığlık" protestosuna katılan binlerce kadın, ellerini kenetleyerek zincir oluşturdu.
İşte bütün Türkiye'de ses getiren "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinden dikkat çeken kareler:
İSTANBUL'DA BÜYÜK ZİNCİR
Yapılan zinciri gören İstanbul Üsküdar sahilindeki pek çok kadın da zincire katılarak destek verdi.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın konuşma yaptığı İstanbul'daki etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve çok sayıda partili katıldı.
Ellerini birbirine kenetleyen kadınların oluşturduğu zincir sahil boyunca uzanarak Kuşkonmaz Camii'ne kadar ulaştı.
Aynı saatlerde diğer illerde de Ak Parti Kadın Kolları teşkilatları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" diyerek ellerini kenetledi.