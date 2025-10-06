Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Bütün Türkiye zulme karşı kenetlendi! AK Parti'den zincirleme protesto: "Gazze İçin Sessiz Çığlık"

Bütün Türkiye zulme karşı kenetlendi! AK Parti'den zincirleme protesto: "Gazze İçin Sessiz Çığlık"

- Güncelleme:
Bütün Türkiye zulme karşı kenetlendi! AK Parti&#039;den zincirleme protesto: &quot;Gazze İçin Sessiz Çığlık&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AK Parti Kadın Kolları, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğiyle bütün Türkiye'de harekete geçti. Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekilen protestoda, İstanbul Üsküdar Meydanı kadınlar zincir oluşturdu. İl il ellerini kenetleyen kadınlar dikkat çeken kareler oluşturdu.

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kollarınca düzenlenecek "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine bütün kadınları davet etmişti.

Gündemden düşmeyen Gazze'deki soykırım hakkında AK Parti Kadın Kolları etkinlik için harekete geçti. "Gazze İçin Sessiz Çığlık" protestosuna katılan binlerce kadın, ellerini kenetleyerek zincir oluşturdu. 

İşte bütün Türkiye'de ses getiren "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinden dikkat çeken kareler:

Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto

İSTANBUL'DA BÜYÜK ZİNCİR

Yapılan zinciri gören İstanbul Üsküdar sahilindeki pek çok kadın da zincire katılarak destek verdi. 

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın konuşma yaptığı İstanbul'daki etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve çok sayıda partili katıldı. 

Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto

Ellerini birbirine kenetleyen kadınların oluşturduğu zincir sahil boyunca uzanarak Kuşkonmaz Camii'ne kadar ulaştı. 

Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Etkinlik öncesinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan konuşma yaptı.

Aynı saatlerde diğer illerde de Ak Parti Kadın Kolları teşkilatları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" diyerek ellerini kenetledi. 

Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Ankara
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Sakarya
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Sakarya
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Kastamonu
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
İstanbul 
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
İstanbul
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
İstanbul
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
İstanbul
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Düzce'de Gazze İçin Sessiz Çığlık
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Düzce
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Sakarya
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Düzce
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Düzce
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Sivas
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Sivas

 

Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Sivas
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Kilis
Bütün Türkiye zulme karşı zincir oldu! AK Parti'den dikkat çeken protesto
Mersin
