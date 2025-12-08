6 Şubat depremlerinde Adana’da 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Sitesi C Blok'nun enkazından çıkarılan altınları çalan eski polise aynı gün önce tutuklama sonra adli kontrol verilmesi tepki topladı.

11 ili sarsan 6 Şubat depremlerinde Adana’daki İhsan Bayram Sitesi C Blok'u yıkılmış, 82 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. Binanın enkazında bulunan altınlar ise 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi'ne teslim edilmişti. Polis memuru E.C., altınları polis merkezinde güvenlik kamerasının önünde tutanak düzenleyerek teslim etmişti.

Polisin “Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemeyi yaptıktan sonra size geri teslim edeceğim" diyerek teslim ettiği altınları geri istediği iddia edilmişti.

Altınları bozdurduğunu söyleyen kişiyi tanıdık kuyumcuya gönderdiği ve yeniden altın yaptırttığı öne sürülmüştü. Süreçte polis E.C. görevinden istifa etmiş, E.C. hakkında 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verilmişti.

27 Kasım'da görülen ilk duruşmaya E.C.’nin katılmaması üzerine hakim tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarmıştı. Avukatı aracılığıyla ifade veren polisi, mahkeme bu kez yurt dışı yasağı koyarak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanma kararı çıkardı.

Mahkeme kararına enkazda hayatını kaybedenlerin yakınları tepki gösterdi.

Depremde annesi Hülya, babası Recep ve kız kardeşi Yaren Uğurlu'yu kaybeden Özlem Çelik şunları söyledi:

Enkazdan çıkarıldığında annemin kolunda o bilezik vardı. Biz, cenazenin tespiti için belirleyici unsurun annemin kolundaki ‘Tarsus örgüsü' denilen bilezik olduğunu söyledik. Bileğindeki bileziğin bizde fotoğrafı da var. Sonrasında bu bilezik ablama teslim ediliyor. Bir süre sonra ilgili polis memuru ablamı arıyor. ‘Sizin diğer altınlarınız da çıktı fakat bunu size teslim edebilmemiz için diğer altını da getirmeniz gerekiyor. Savcının talimatı var.' diyerek ablamdan bileziği geri alıyor. Daha sonra bilezikten haber çıkmadı. Tutuklama kararı çıktı ancak daha sonra karar iptal edildi. Aynı gün iki farklı kararın nasıl çıktığını anlayamadım.