Depremzedelerin altınlarını çalan eski polis için önce tutuklama, sonra adli kontrol kararı
Adana’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin altınlarını çalan eski polis memurunun yargılandığı davada verilen mahkeme kararı tepki topladı. Mahkeme aynı gün önce tutuklama, sonra adli kontrol kararı verdi.
- Eski polis memuru E.C., 6 Şubat depremlerinde Adana'daki İhsan Bayram Sitesi C Blok enkazından çıkarılan altınları çalmakla suçlanıyor.
- Altınlar, depremde 82 kişinin hayatını kaybettiği binadan çıkarılmış ve polis merkezine teslim edilmişti.
- E.C.'nin, savcı incelemesi bahanesiyle altınları mağdurlardan geri aldığı ve bozdurduğu iddia edildi.
- Hakkında "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından hapis cezası istenen E.C., görevinden istifa etti ve devlet memurluğundan çıkarıldı.
- Mahkeme, ilk duruşmada tutuklama kararı çıkarsa da, aynı gün içinde bu kararı yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılamaya çevirdi.
- Bu çelişkili karar, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
6 Şubat depremlerinde Adana’da 82 kişinin hayatını kaybettiği İhsan Bayram Sitesi C Blok'nun enkazından çıkarılan altınları çalan eski polise aynı gün önce tutuklama sonra adli kontrol verilmesi tepki topladı.
11 ili sarsan 6 Şubat depremlerinde Adana’daki İhsan Bayram Sitesi C Blok'u yıkılmış, 82 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralanmıştı. Binanın enkazında bulunan altınlar ise 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi'ne teslim edilmişti. Polis memuru E.C., altınları polis merkezinde güvenlik kamerasının önünde tutanak düzenleyerek teslim etmişti.
Polisin “Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek teslim tutanağı ile vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemeyi yaptıktan sonra size geri teslim edeceğim" diyerek teslim ettiği altınları geri istediği iddia edilmişti.
GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ
Altınları bozdurduğunu söyleyen kişiyi tanıdık kuyumcuya gönderdiği ve yeniden altın yaptırttığı öne sürülmüştü. Süreçte polis E.C. görevinden istifa etmiş, E.C. hakkında 2 kez 'devlet memurluğundan çıkartma' cezası verilmişti.
Polis hakkında hazırlanan iddianamede;
- "koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirme" suçundan 9 yıl 6 aydan 22 yıl 5 aya,
- "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıl 5 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapsi istenmişti.
AYNI GÜN FARKLI KARARLAR
27 Kasım'da görülen ilk duruşmaya E.C.’nin katılmaması üzerine hakim tutuklama talebiyle yakalama kararı çıkarmıştı. Avukatı aracılığıyla ifade veren polisi, mahkeme bu kez yurt dışı yasağı koyarak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanma kararı çıkardı.
Mahkeme kararına enkazda hayatını kaybedenlerin yakınları tepki gösterdi.
Depremde annesi Hülya, babası Recep ve kız kardeşi Yaren Uğurlu'yu kaybeden Özlem Çelik şunları söyledi:
Enkazdan çıkarıldığında annemin kolunda o bilezik vardı. Biz, cenazenin tespiti için belirleyici unsurun annemin kolundaki ‘Tarsus örgüsü' denilen bilezik olduğunu söyledik. Bileğindeki bileziğin bizde fotoğrafı da var. Sonrasında bu bilezik ablama teslim ediliyor. Bir süre sonra ilgili polis memuru ablamı arıyor. ‘Sizin diğer altınlarınız da çıktı fakat bunu size teslim edebilmemiz için diğer altını da getirmeniz gerekiyor. Savcının talimatı var.' diyerek ablamdan bileziği geri alıyor. Daha sonra bilezikten haber çıkmadı. Tutuklama kararı çıktı ancak daha sonra karar iptal edildi. Aynı gün iki farklı kararın nasıl çıktığını anlayamadım.
NE KADAR ALTIN KAYBOLDU?
Çelik, kaybolan altınları ise şöyle sıraladı: 2 Adet 50 gram Adana Burması, 2 adet Tarsus Burması, 1 adet çeyrekli bilezik, 2 adet çocuk künyesi, 2 adet gram altın 34 adet çeyrek altın, 13 adet tam altın, 2 adet yarım altın.