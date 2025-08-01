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Antalya'da yürekleri sızlatan olay... Birkaç günlük bebek sokağa terk edildi! 5 aylık mücadelede acı son

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da yürekleri sızlatan olay... Birkaç günlük bebek sokağa terk edildi! 5 aylık mücadelede acı son
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da doğduktan sonra sokağa terk edilen bebek hayata 1 ay tutunabildi. 5 aylık bebek beslenme bozukluğu, bronşit rahatsızlıkları sebebiyle hayatını kaybetti.

Yürekleri sızlatan olay Antalya'da yaşandı. Muratpaşa'da Antalya Valiliği Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde gerçekleşen olayda, devlet korumasında olan 5 aylık Arda Deniz D. isimli bebek, görevliler tarafından kurum içerisindeki yatağında hareketsiz bulundu.

Bebeğin nefes almadığını fark eden görevliler kendi imkanlarıyla Arda bebeği hemen en yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Arda D. isimli bebek hayatını kaybetti. Küçük bebeğin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİRKAÇ GÜNLÜKKEN BIRAKILMIŞ

Küçük bebeğin ölümünün ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ve polis merkezi ekipleri olayla ilgili Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'nde inceleme yaptı.

Antalya'da yürekleri sızlatan olay... Birkaç günlük bebek sokağa terk edildi! 5 aylık mücadelede acı son - 1. Resim

Öte yandan, Arda bebeğin 17 Şubat 2025 tarihinde henüz birkaç günlük iken annesi tarafından Kepez bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.

DEVLET KORUMASINA ALINMIŞTI

Sağlık ekipleri tarafından ilk önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sevk edildiği özel bir hastanede 1 ay devam eden tedavi sürecinin ardından, devlet korumasına alındığı, bronşit ve beslenme bozukluğu rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

Tedavisine devam edilen küçük bebeğin ayrıca dün sabah saatlerinde yine rutin kontrolleri çerçevesinde hastaneye götürüldüğü ve tedavisinin ardından öğlen saatlerinin ardından kuruma getirildiği öğrenildi. Olayla ilgili Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından muhakkik görevlendirilerek inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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