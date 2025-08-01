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Uzaklaştırma kararı aldığı eşi dehşeti yaşatmıştı... Yaşadığı korkuyu anlattı! "Kapattım, o vurmaya devam etti"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzaklaştırma kararı aldığı eşi dehşeti yaşatmıştı... Yaşadığı korkuyu anlattı! &quot;Kapattım, o vurmaya devam etti&quot;
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'da eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran kadın hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldı. Şüpheli eş tutuklanırken, Iryna Melnychuk yaşadığı korku dolu günü anlattı.

Antalya'da yaşayan Ukrayna asıllı Türk vatandaşı Iryna Melnychuk D., uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi M.A.D.'nin sopalı saldırısına uğradı.

Başına aldığı darbeler sonucu kafasına dikiş ve zımba atıldı, eline platin takıldı. İki parmağını hareket ettiremeyen Melnychuk, hastanede 16 gün boyunca tedavi gördü.

Uzaklaştırma kararı aldığı eşi dehşeti yaşatmıştı... Yaşadığı korkuyu anlattı! "Kapattım, o vurmaya devam etti" - 1. Resim

"KAFAMI KAPATTIM AMA O DEVAM ETTİ"

Ekol TV’ye konuşan Melnychuk, yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı:

"Evime gelip kapıya doğru yaklaştığımda arkamdan bir zıplama sesi geldi. Arkamı döndüm, 'Seni öldüreceğim' dedi ve kafama vurdu. Düştüm, kafamı kapattım ama o vurmaya devam etti. O anda sadece hayatta kalmayı düşündüm çünkü kızım var. Ölmek istemiyorum bu yaşta"

Uzaklaştırma kararı aldığı eşi dehşeti yaşatmıştı... Yaşadığı korkuyu anlattı! "Kapattım, o vurmaya devam etti" - 2. Resim

Kadın, eşinin kendisini sürekli tehdit ettiğini belirterek, “Antalya'da tüm polisler benim tanıdığım. Ne yapsam bana bir şey olmaz” diyerek gözdağı verdiğini anlattı.

Uzaklaştırma kararı aldığı eşi dehşeti yaşatmıştı... Yaşadığı korkuyu anlattı! "Kapattım, o vurmaya devam etti" - 3. Resim

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

5 Temmuz’da işten eve dönerken saldırıya uğrayan genç kadın, yaşadığı travmanın etkilerinden kurtulamadığını söyledi: “Her kapı açılıp kapanmasında yatakta zıplıyorum. İçeride olmadığını bilsem de sokakta yürürken arkamı dönüp bakıyorum. Can güvenliğim yok”

Uzaklaştırma kararı aldığı eşi dehşeti yaşatmıştı... Yaşadığı korkuyu anlattı! "Kapattım, o vurmaya devam etti" - 4. Resim

Iryna Melnychuk’un şikayeti sonrası gözaltına alınan ve suçlamaları reddeden eşi, “O gece başka bir yerdeydim” diyerek kendini savundu. Ancak savcılık kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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