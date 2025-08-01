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Evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde bulundu! En yakınındaki gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde bulundu! En yakınındaki gözaltında
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da Nida Nazlıer, evinin banyosunda boğazı kesilmiş ve yüzünde bıçak darbeleri ile ölü halde bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan H.İ. ise suçlamaları kabul etmedi.

Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir kişinin dairenin balkonuna çıkarak arkadaşının öldürüldüğünü söyleyen ve yardım çığlıkları attığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YÜZÜNDE VE BOĞAZINDA BIÇAK DARBELERİ

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken adrese gelen ekipler banyoda isminin Nida Nazlıer (45) olduğu öğrenilen şahsın yüzü ve boğazında bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda kullanıldığı düşünülen bıçak ise apartmanın girişinde bir saksı içerisinde bulunmuştu.

Evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde bulundu! En yakınındaki gözaltında - 1. Resim

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nida Nazlıer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Nazlıer'in öldürülmesi ile ilgili olarak balkona çıkarak yardım istediği öğrenilen ve yaklaşık 7 yıldır Nazlıer ile aynı evi paylaşan erkek arkadaşı H.İ. (23) gözaltına alınmıştı.

Evinin banyosunda boğazı kesilmiş halde bulundu! En yakınındaki gözaltında - 2. Resim

BALKON ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞ

Emniyetteki işlemlerinin ardından H.İ. adliyeye sevk edilirken ilk ifadesinde kendisinin işten eve geldiğini ve içeriye girdiğinde Nida Nazlıer'i kanlar içerisinde banyoda gördüğü, ardından balkona çıkarak yardım istediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.
Öte yandan, çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şahsın ise kimlik tespit ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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