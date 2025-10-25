Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Korku gerçeğe dönüştü! Ayı saldırıları sinemayı durdurdu

Kaynak: Agence France-Presse
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Agence France-Presse

Gerçek hayatta artan ayı saldırıları Japonya’da korku sinemasını da etkiledi. Dokuz kişinin hayatını kaybettiği olayların ardından, insan yiyen bir ayının konu edildiği “Boz Ayı!” filminin vizyon tarihi ertelendi. Yapımcılar, “Yaşanan trajediyi ciddiye alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Japonya’da son aylarda yaşanan ölümcül ayı saldırıları, aynı temayı işleyen bir korku filminin vizyon tarihini erteletmesine yol açtı. Ülkede bu yıl en az dokuz kişi ayı saldırıları sonucu hayatını kaybederken, hükümet durumu “ciddi bir sorun” olarak tanımladı.

Boz Ayı!” adlı yapım, insanlara saldıran ve onları yiyen bir hayvanın kanlı sahnelerini konu alıyor. Filmin gelecek ay vizyona girmesi planlanıyordu ancak yapımcılar, gerçek hayatta yaşanan trajik olayları göz önünde bulundurarak gösterim tarihini ertelediklerini duyurdu.

"YAŞANAN OLAYLARI CİDDİYE ALIYORUZ"

Yapımcı ekip, yaptıkları açıklamada, “Gerçek saldırıların gölgesinde filmi planlandığı tarihte izleyiciyle buluşturmanın doğru olmayacağını düşündük. Yaşanan olayları ciddiye alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzmanlara göre Japonya’da ayıların yerleşim bölgelerine yaklaşmasının ardında insan nüfusunun azalması, kırsal alanların boşalması ve iklim değişikliğinin etkileri bulunuyor. Yeni çevre bakanı ise ayı saldırılarının önlenmesi için daha sıkı kontrol önlemleri alınacağını açıkladı.

Filmin hikâyesi, maddi sıkıntılar içinde yaşayan bir üniversite öğrencisinin, ormanın derinliklerinde insan etiyle beslenen bir ayıyla karşılaşmasını anlatıyor. Yapımcılar, şiddet sahnelerinin sanatsal bir ifade biçimi olduğunu savunarak, “Canavar temalı gerilim filmleri doğaları gereği serttir, ancak izleyicilerin kendilerini güvende hissedeceği bir ortam oluşturmayı önemsiyoruz” dedi.

