Gazze Belediye Başkanı gazetemize konuştu: Gelen yardımlarla hayatta kalamayız

YEŞİM ERASLAN - Gazze’de ateşkes iki haftadır yürürlükte, ancak yardımların kısıtlı olarak girmesine izin veriliyor. Yaşadıkları sıkıntıları gazetemize anlatan Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj, ateşkesin ardından sivillerin rahat bir nefes aldığını ve kendilerini biraz olsun güvende hissettiğini ifade etti.

Gazzelilerin sınırlı imkânlarla hayatlarına yeniden dönmeye çalıştığını ancak genel durumun hâlâ felaket düzeyinde olduğunu söyleyen Al-Sarraj, altyapı, tesisler ve hizmetlerin büyük oranda zarar gördüğünü, belediyenin, acil durum şartlarında, son derece kısıtlı imkânlarla hasarları onarmaya ve hizmetleri yeniden sağlamaya çalıştığını belirtti.

Şehrin birçok bölgesinin neredeyse tamamen yıkıldığının altını çizen Al-Sarraj “Su şebekeleri, kanalizasyon sistemleri, yollar ve kamu tesisleri gibi altyapının yüzde 85’inden fazlası tahrip edildi. Binlerce konut ve hayati tesis yıkıldı. Bu, halkın günlük hayatını son derece zorlaştırdı” dedi.

"HER ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR"

İsrail’in kontrol ettiği geçiş noktalarından bazı insani yardım konvoylarının giriş yapmaya başladığını, ancak gelen yardım miktarlarının iki milyondan fazla insanın ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu kaydeden Al-Sarraj “İki yıl süren İsrail saldırısı ve öncesinde 18 yıl boyunca süren abluka sebebiyle halkın ihtiyaçlarıyla gelen yardımlar arasında büyük bir uçurum var. İsrail saldırısı hayatın tüm unsurlarını yok etti. Gazze’nin şu anda her şeye ihtiyacı var; yardım ve insani malzemelerden, ağır iş makinelerine, yedek parçalara ve en temel ekipmanlara kadar” dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Türkiye’nin onurlu duruşunu ve Filistin halkına verdiği desteği takdir ettiklerini belirten Al-Sarraj “Türkiye, siyasi, insani ve yardım boyutlarıyla Filistinlilerin yanında durmaktan asla vazgeçmedi. Gazze Belediyesi olarak, Filistin ve Türkiye halkları arasındaki kardeşlik bağlarının derinliğini biliyoruz. Bu desteğin yeniden inşa ve altyapı geliştirme süreçlerinde sürmesini umuyoruz” diye konuştu.

Başkan Al-Sarraj Türkiye’den beklentilerini şöyle sıraladı:

Acil insani yardım girişlerinin sağlanmasında Ankara’nın desteği önemli. Özellikle şehrin yeniden inşa sürecine ve belediye hizmetlerinin ayağa kaldırılmasına katkı lazım. Siyasi ve diplomatik adımların devam etmesi önemli. Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılması ve İsrail işgal güçlerinin sivil halka karşı işlediği suçlardan yargılanması lazım. Ayrıca, ateşkese uyumun izlenmesi, saldırıların kesin biçimde durdurulması, yeniden inşa sürecinin başlatılması ve inşaat malzemelerinin acil ve engelsiz şekilde bölgeye ulaştırılması konusunda Türkiye’nin rolü çok önemli.

55 MİLYON TON MOLOZ VAR

Güvenlik tedbirleri alınarak 50-55 milyon ton molozun kaldırılması ve yaşanabilir alanların yeniden oluşturulması gerektiğini ifade eden Al-Sarraj, barınmanın öncelikli sıkıntı olduğunu belirterek, çadırlar ve geçici konut birimlerinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.