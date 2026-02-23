İranlı akademisyen Hamid Sefidgar’a göre ülkesi 3 aşamalı bir savunma planı hazırladı. İran uzmanı Ramazan Bursa da “Rejim yıkılacağını anlarsa Türkiye, Irak ve Körfez’i hedef alıp ateşe atacak” dedi.

YILMAZ BİLGEN- İran yönetimi yükselen tansiyon ve kuşatma sebebiyle askerî ve siyasi savaş düzenine geçti. İran lideri Ali Hamaney’in öldürülme ya da kaçırılma ihtimaline karşı yetkiler, Meclis Başkanı, Yargı Erki Başkanı ve Cumhurbaşkanı’ndan oluşan üçlü bir mekanizmaya devredildi.

İranlı akademisyen Hamid Sefidgar, İran’ın üç aşamalı savunma ve taarruz planı hazırladığını, Hamaney’e yönelik tehdit algısının en üst seviyeye çıktığını söyledi. Bu kapsamda Hamaney’in yetkilerini Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’ye devrettiğini belirten Sefidgar, liderin öldürülmesi ya da kaçırılması durumunda 91 kişilik Meclis-i Hübregan’ın yeni rehberi belirleme sürecini yürüteceğini aktardı.

İran yönetiminin dış tehditten çok eş zamanlı iç isyanlara odaklandığını, kritik kurumların ele geçirilmesine karşı Besiç’in sahaya sürüleceğini kaydetti. Sefidgar’a göre Devrim Muhafızları dâhil birçok kurum fiilen ikiye bölünmüş durumda ve devlet yapısına toplumsal destek yüzde 20’lere geriledi. Rejim, yıkılma ihtimali güçlenirse tüm bölgeyi kapsayan bir kaos planını devreye sokabilir.

İran araştırmaları uzmanı Ramazan Bursa ise Tahran’ın yeni savaş konseptini geçmiş deneyimlerden hareketle şekillendirdiğini, iç kaosa karşı sert tedbirler aldığını söyledi.

Bursa, Besiç, Devrim Muhafızları, ordu, istihbarat ve emniyet birimlerinin yeniden konumlandırıldığını, kara, hava ve deniz unsurlarının saldırı ve savunma pozisyonlarına hazırlandığını aktardı.

Bazı birliklerin sınırlara kaydırıldığını, balıkçı teknelerine dahi füze ve roket yerleştirildiğini belirtti. Aynı zamanda muhtemel iç isyanlara karşı Beluc, Kürt, Kaşgayi, Azerbaycan ve Türkmen aşiretleriyle yoğun temas yürütüldüğünü söyledi.

İran ordusunun kırmızı alarmda olduğunu vurgulayan Ramazan Bursa, saldırıların sınırlı kalması hâlinde Tahran’ın bölgeye karşı temkinli davranacağını, ancak varlık-yokluk aşamasına gelinmesi durumunda bölgeyi ateşe atmaktan çekinmeyeceğini ifade etti. Bursa, bu senaryoda İran’ın İsrail’in yanı sıra Ürdün, Körfez ülkeleri, Irak, Türkiye ve Azerbaycan’ı da hedef alabileceğini dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası