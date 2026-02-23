Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaretle tescillenen “Suruç narı” bu kez farklı bir lezzetle gündeme geldi.

Maharetli ustalar, mangalla buluşturarak Suruç narından kebap yaptı. Hem yöresel ürünü tanıtmak hem de farklı bir tat ortaya koymak maksadıyla hazırlanan nar kebabı, kısa sürede büyük alaka topladı.

İlk kez nar kebabı hazırladıklarını belirten kebap ustası Mehmet Ay “Birçok deneme sonrasında nar tanelerini etin içine hapsedip pişirdik ve ortaya muazzam bir lezzet çıktı. Narın tabii ekşiliği, kuyruk yağıyla harmanlanan kıyma ile dengeleniyor, Şanlıurfa isotu da kebaba mahallî karakter katıyor” dedi. Ferhat Ada isimli müşteri ise “Ön yargılıydım ama tadına bakınca fikrim değişti. Herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.



