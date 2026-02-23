Suudi Arabistanlı enerji şirketi Acwa’nın Başkanı Muhammed Abunayyan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan ve 5 gigavatlık yenilenebilir enerji yatırımını kapsayan hükûmetler arası anlaşmanın 3 gigavatlık ikinci fazına ilişkin imzaların, bu yıl Antalya’da düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) atılmasının planlandığını söyledi.

Abunayyan, Sivas ve Karaman Taşeli’de kurulacak toplam 2 gigavatlık GES yatırımı için atılan imzaların ilk fazı oluşturduğunu dile getirdi. Abunayyan, 2017’de Kırıkkale’de hayata geçirdikleri ilk projelerinin yaklaşık 1 gigavat kurulu güce ve 1 milyar dolarlık yatırım tutarına sahip, doğalgazdan elektrik üretimine dayalı bir santral olduğunu ifade etti. Gelecek yıl GES projesinin inşaatına başlayacaklarını anlatan Abunayyan, “2028 başında 2 gigavatın ilk elektriğini sisteme vereceğiz” dedi.

Bakan Bayraktar ile Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 3 gigavatlık yenilenebilir enerji projesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Abunayyan, şöyle devam etti:

Yeni projeler güneş ve rüzgâr enerjisi ile depolamanın karışımı olacak. Bu 3 gigavatlık kapasiteyi depolama ile birlikte görmek istiyoruz. 2 gigavatlık proje için de depolamayı düşünüyoruz. İki ülke arasındaki anlaşmanın toplam tutarı yaklaşık 4-5 milyar dolar. Bu, Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerimizi çok daha güçlendirecek ve enerji sektöründe çok daha yakın bir ortaklık kurmamızı sağlayacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası