Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından sahibinden.com’da yayımlanan ilanlar üzerinden hazırlanan “Otomobil Piyasası Görünümü” raporuna göre ikinci el otomobil fiyatlarında yıllık negatif değişim sürüyor.

Ali Çelik - Talep endeksinin bir önceki aya göre yüzde 4,5 gerilediği dönemde, piyasa canlılığının temel göstergesi olan satılan otomobil sayısının ilan sayısına oranı 2,9 puan düşerek yüzde 22,3’e indi. Raporda ayrıca ilan sayısının yüzde 7,6 satılan otomobil sayısının ise yüzde 18,2 oranında azaldı kaydedildi.

Ortalama fiyatlar; benzinli araçlarda 1 milyon 403 bin TL, dizel araçlarda 1 milyon 111 bin TL, hibrit araçlarda 2 milyon 544 bin TL ve elektrikli araçlarda 3 milyon 756 bin TL olarak kaydedildi. Yıllık artış oranlarında ise en düşük yükseliş yüzde 5,6 ile elektrikli araçlarda görüldü.



