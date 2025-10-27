Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Sadece bir ilçeye özgü! 120 çeşit baharattan oluşuyor, adeta şifa dağıtıyor

Sadece bir ilçeye özgü! 120 çeşit baharattan oluşuyor, adeta şifa dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine özgü 120 bitkiden oluşan Zetrin, yüzyıllardır sofralara lezzet ve şifa katıyor. Emek isteyen bu geleneksel karışım, bugün yalnızca birkaç aile tarafından yapılıyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine özgü, 120 farklı bitkinin karışımından elde edilen 'Zetrin', yüzyıllardır sofralara lezzet ve şifa katmaya devam ediyor.

Kemaliye'nin dağlarında ve yaylalarında yetişen yüzlerce bitkiden toplanan 'Zetrin'in yapımı, Mart ayında başlıyor ve Kasım ayına kadar sürüyor. Gölge ortamlarda kurutulan bitkiler, geleneksel yöntemlerle öğütülüp harmanlanıyor. Eskiden taş dibeklerde yapılan işlem, günümüzde daha çok robotlarda yapılıyor.

PİŞMİŞ YEMEKLERE EKLENMİYOR

Hazırlanan karışım genellikle ıslatılmış Kemaliye'nin meşhur taş fırın ekmeğinin üzerine serpilerek tüketiliyor. Ayrıca zeytinyağına, peynire veya patates salatasına da lezzet katmak için ekleniyor. Yöre halkı, Zetrin'in pişmiş yemeklere eklenmediğini özellikle vurguluyor.

İŞLEM AYLARCA SÜRÜYOR

Kemaliye'de bu geleneği yaşatan az sayıdaki isimden biri olan Osman Birler, ailesinin bu geleneği üç kuşaktır sürdürdüğünü belirtti. "Babamdan sonra 20 yıldır Zetrin yapıyorum" diyen Birler, "Munzur Dağı eteklerinden ve Sarıçiçek Yaylası'ndan şifalı otları topluyoruz. Kurutma ve harmanlama işlemleri aylarca sürüyor. Eskiden taş dibeklerde dövülürdü, şimdi robotta çekiyoruz. Zetrin, özellikle ıslatılmış ekmeğin, peynirin ve zeytinyağının üzerine serpilerek tüketilir" ifadelerini kullandı.

TAM BİR ŞİFA KAYNAĞI

Yörede 'şifa kaynağı' olarak bilinen Zetrin üzerine yapılan üniversite tezlerinde, karışımın bağışıklık sistemini güçlendirdiği yönünde sonuçlar elde edildi. Ancak, yapımı emek ve zaman gerektirdiği için günümüzde sadece birkaç köylü aile tarafından üretilmeye devam ediyor.

