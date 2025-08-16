Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
80 bin çiçekten sadece yarım kilo çıkıyor! "Dünyanın en pahalı" baharatının kilosu servet değerinde

Her yıl ağustos ayında dikilen "dünyanın en pahalı baharatı" safran için üreticiler çalışmaya başladı. Karabük'te 50 dekarlık alanın 15 dekarlık kısmında ekim yapıldı. Üreticiler 30 santimetrelik bitkinin kilosunun 450 bin liradan satıldığını açıkladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "dünyanın en pahalı baharatı" safranın ekimi başladı. 

Her yıl ağustos ayında soğanı dikilen, 30 santimetreye kadar uzayabilen, mor renkli, güzel kokulu çiçekler açan safran, ekim-kasım aylarında toplanıyor.

80 BİN ÇİÇEKTEN SADECE YARIM KİLO ÜRETİLİYOR

Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" olarak nitelendiriliyor.

Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Gayza köyündeki Safranova sahasında gazetecilere, 50 dekarlık sahadaki 15 dekarlık alana safran ekimi yapıldığını söyledi.

Projenin bitkisel üretimin yanında stratejik önemine dikkati çeken Baskın, "Dolayısıyla bu projemizin ve buna benzer diğer projelerimizin, başta Safranbolu olmak üzere genel olarak ilimizde, başta safran bitkisi olmak üzere diğer bitkilerin üretimine de teşvik ve vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

KİLOSU 450 BİN LİRA

Safranbolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akgül de safranın ilçenin geleneği haline geldiğini belirterek, orijinal Safranbolu safranını korumak adına 2021 yılında bu projeye başladıklarını belirtti.

Akgül, 2024'te yaklaşık 104 dekar olan safran üretim alanının arttığını anlatarak, "Geçen yıl yaklaşık 45-50 kilogram Safranbolu safranı hasadımız oldu. Safranbolu safranı ilçemiz için büyük önem teşkil ediyor. Bu proje kapsamında bir marka değeri kazandırmaya çalıştık. Safranbolu safranını bir pakete, ambalaja koyduk. Şu an görüyorum ki diğer satıcılarda da küçük basit kavanozlarda satılan Safranbolu safranı, şimdi kontrollü ve tüketicinin ilk kez açacağı ambalajlarda sunumu ve satışı yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akgül, 1 kilogram safranın yaklaşık 450 bin liradan satıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

