Halde 8, markette 80 lira olmasına sinirlendi! 5 ton ürünü ücretsiz dağıttı: Çöpe döksem millete ihanet

Halde 8, markette 80 lira olmasına sinirlendi! 5 ton ürünü ücretsiz dağıttı: Çöpe döksem millete ihanet

Halde 8, markette 80 lira olmasına sinirlendi! 5 ton ürünü ücretsiz dağıttı: Çöpe döksem millete ihanet
Eskişehir'de bir çiftçi, halde 8 liraya sattığı malın marketlerde 80 lira olmasına tepki göstermek için 5 ton dolma biberi vatandaşa ücretsiz dağıttı. Durumu kabullenemediğini belirten üretici, "Ben bunu kaldırıp çöpe dökersem millete ihanet." dedi.

Piyasanın durumu sebebiyle tepkili olan üretici Nihat Tiryaki, ilginç bir protesto düzenledi. Tiryaki, kamyonuna yüklediği yaklaşık 5 ton dolma biberi Ertuğrulgazi Mahallesi Selam sokağa getirerek ücretsiz olarak çevre sakinlerine dağıttı. Vatandaşlar, biberlerin poşetler halinde dağıtıldığı kamyonun önünde büyük yoğunluk oluşturdu.

"BEN BUNU KALDIRIP ÇÖPE DÖKERSEM MİLLETE İHANET"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nihat Tiryaki, "Yaklaşık 15-20 gün önce hasadımız başladı. Ürünlerimizi şehirlere , genellikle İstanbul'a gönderiyoruz. Şimdi biz bu ürünleri hale arz ediyoruz. Halde bizim satış fiyatlarımız yaklaşık 7-8 lira. Sonra bakıyoruz ki, vatandaş bunu marketlerden yaklaşık 70-80 liraya alıyor. Bu bizim için kabul edilecek bir durum değil. Bu durumu kabullenemediğim için ürünümü tarlada bırakacak değilim, 6 aydır emek veriyorum. Ben bunu kaldırıp çöpe dökersem millete ihanet. Onun için vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtmaya niyetlendik" dedi.

