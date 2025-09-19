"Fındık Erzincan'da da yetişir" dediler, 1 ton hasat ettiler

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada yürüten Şahin-Sevil Çulfa çifti, kurdukları fındık bahçesinden verim almaya başladı. Gökyaka köyünün Gökdere mezrasında çiftçilikle uğraşan çift, 300 ağaçtan oluşan bahçede fındık hasadı yapıyor.

1 TON FINDIK BEKLİYORLAR

Gökdere mezrasında çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan ve 40 baş büyükbaş hayvan yetiştire Çulfa ailesi, aynı zamanda 300 ağaçtan oluşan bir fındık bahçesi de kurdu.

Olur-olmaz tartışmalarının arasında ağaçlar büyüdü ve meyveye durdu. Çift bu yıl yaklaşık 1 ton fındık hasat etmeyi planlıyor.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de fındık bahçesinde incelemelerde bulunarak, bölgede fındığın gayet iyi yetiştiğini, verim ve kalitenin memnuniyet verici olduğunu belirttiler.