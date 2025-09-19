Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > "Fındık Erzincan'da da yetişir" dediler, 1 ton hasat ettiler

"Fındık Erzincan'da da yetişir" dediler, 1 ton hasat ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Fındık Erzincan&#039;da da yetişir&quot; dediler, 1 ton hasat ettiler
Erzincan, Fındık Üretimi, Fındık Bahçesi, Çiftçilik, Kemah, Hasat, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da hayvancılık yapan Çulfa çifti, 300 ağaçtan oluşan bahçede fındık yetiştirdi. Bu yıl yaklaşık 1 ton fındık hasat etmeyi planlayan çift, verim ve kaliteden oldukça memnun.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bitkisel ve hayvansal üretimi bir arada yürüten Şahin-Sevil Çulfa çifti, kurdukları fındık bahçesinden verim almaya başladı. Gökyaka köyünün Gökdere mezrasında çiftçilikle uğraşan çift, 300 ağaçtan oluşan bahçede fındık hasadı yapıyor.

1 TON FINDIK BEKLİYORLAR

Gökdere mezrasında çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan ve 40 baş büyükbaş hayvan yetiştire Çulfa ailesi, aynı zamanda 300 ağaçtan oluşan bir fındık bahçesi de kurdu.

Olur-olmaz tartışmalarının arasında ağaçlar büyüdü ve meyveye durdu. Çift bu yıl yaklaşık 1 ton fındık hasat etmeyi planlıyor. 

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de fındık bahçesinde incelemelerde bulunarak, bölgede fındığın gayet iyi yetiştiğini, verim ve kalitenin memnuniyet verici olduğunu belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaraylıları kızdıran gol sevinci! Can Uzun'dan "sus" işareti açıklamasıGelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Elenen isim belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
‘Altın damlayan ağaç’ kazandırıyor… Verdiği ürünün kilosu 20 bin TL! - EkonomiVerdiği ürünün kilosu 20 bin TLDünya genelinde 8 bin çalışanı var! Alman Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracak - EkonomiAlman Stabilus 450 kişiyi işten çıkaracakAltının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira oldu - EkonomiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin lira olduAltında yükseliş devam edecek mi? Dev banka Citi'den yeni tahmin geldi - EkonomiDünyaca ünlü bankadan yeni tahminTHY'den "Avrupa" indirimi! Biletler 129 dolardan başlıyor - EkonomiTHY'den "Avrupa" indirimi! Biletler 129 dolardan başlıyorŞap hastalığı nedeniyle kapatılmıştı! Malatya'daki hayvan pazarı yeniden açıldı - EkonomiMalatya'da şap nedeniyle kapatılan hayvan pazarı açıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...