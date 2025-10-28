Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fildişi Sahili'nde 83 yaşındaki Outtara dördüncü dönemine seçildi

Fildişi Sahili’nde 83 yaşındaki Outtara dördüncü dönemine seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Fildişi Sahili’nde 83 yaşındaki Outtara dördüncü dönemine seçildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden cumhurbaşkanı seçildi. 2011'den bu yana görevde olan 83 yaşındaki Outtara dördüncü kez başkanlık koltuğuna otururken, seçimdeki rakibi Simone Ehivet'in de arayarak tebrik ettiği bildirildi.

Fildişi Sahili'nde Seçim Komisyonunun açıkladığı geçici sonuçlara göre, Ouattara, oyların yüzde 89,7'sini alarak dördüncü kez cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Yerel basında çıkan haberlerde de cumhurbaşkanı adayı Simone Ehivet'in Ouattara'yı arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Sonuçlar, Anayasa Konseyinin onayından sonra resmiyet kazanacak.

Fildişi Sahili’nde 83 yaşındaki Outtara dördüncü dönemine seçildi - 1. Resim

83 YAŞINDA ADAY OLMASI TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI

Ouattara'nın yanı sıra 4 adayın daha yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi 25 Ekim'de yapılmıştı. İlk kez 2010'da başa gelen 83 yaşındaki Ouattara'nın dördüncü kez cumhurbaşkanı adayı olması tepkilere yol açmıştı.

Ouattara'nın en güçlü rakiplerinden eski bankacı Tidjane Thiam, Fransız vatandaşlığı nedeniyle adaylık listesinden çıkarılmış, eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Spor Bakanı Charles Ble Goude da Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılandıkları için aday olamamıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminde öne çıkan muhalif isimlerin adaylık başvurularının çeşitli gerekçelerle reddedilmesi, Cumhurbaşkanı Ouattara'nın rakiplerini yargı yoluyla saf dışı bırakmaya çalıştığı yönünde eleştirilere neden olmuştu.

Ouattara, 2020'deki seçimde oyların yüzde 94,2'sini almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı


