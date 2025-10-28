TFF 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapıyor: Aralarında başkan, teknik direktör ve futbolcular da var

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu derinden sarsan açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu “Profesyonel liglerde 571 aktif hakemimizden 371’inin bahis hesabı olduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı tespit edilmiştir. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94… Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde, 42 hakemin ayrı ayrı 1.000’in üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 binin üzerinde bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik bahis oynadığı tespit edilmiştir “ dedi. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İlgili Haber Savcılıktan bir açıklama daha: Futbolda bahis soruşturması derinleşiyor

BAŞKAN VE FUTBOLCU DA VAR

Alınan bilgilere göre TFF, nisan ayında bir çalışma başlatıyor. Hakem, gözlemci, temsilci, teknik adam, futbolcu, yöneticilerden oluşan 3.700 kişiyle ilgili bahis incelemesi yapılıyor.

Bununla ilgili savcılık ve Spor Toto’dan talepte bulunuyor. Bu kişilerin bahis hesapları olup olmadığı, varsa kaç defa oynadığı, kaç defa kazanç sağladığı konusunda bilgi talep ediliyor. Spor Toto’dan gelen bilgiler ışığında futbol ailesinde bulunan kişilerle ilgili kimlerin bahis hesabı olduğu, kaç para kazandığı TFF’ye iletiliyor. Bunun içinde 15 bin 700 defa bahis oynayan kulüp başkanı var, teknik adam, futbolcu ve hakemler var.

HERKES KAPISININ ÖNÜNÜ TEMİZLESİN

Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarındaki detay dikkati çekti: “Biz TFF olarak nasıl kendi kapımızın önünü temizliyorsak, Türk futbol ailesi de üstüne düşeni yapıp içindekileri kontrol etsin. Aksi durumda çalışmalarımızı devlet kurumlarımızla yapıp paylaşacağız!” Mesaj çok açık: “İçinizdekileri temizleyin ve bize verin. Yoksa operasyon hazır!”

BAKANLAR ACİL TOPLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Toplantıda bahis oynayan hakemler ana gündem maddesi oldu.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Maçlar iptal edilir mi?

Türk futboluna bomba gibi düşen bahis skandalıyla cevap bekleyen yeni ve önemli sorular ortaya çıkıyor.

1) Tespit edilen hakemler kim? Nasıl bir yaptırım uygulanacak?

2) Bu hakemlerin geçmişte görev aldığı karşılaşmalarla ilgili nasıl bir süreç işletilecek?

3) Eğer bahis olayları organize bir şebekenin işi ise diğer sacayakları kimlerdir?

4) Eğer organize bir yapı var ise geçmiş yıllara ait bazı sonuçlar şaibeli hâle gelecek. Bununla ilgili bir yaptırım uygulanacak mı?

ŞİKE SÖZ KONUSU OLABİLİR

Futbol Disiplin Talimatına göre; talimat kapsamındaki kişilerin doğrudan veya dolaylı bahis oynaması yasak. Aksine hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılıyor. Hakem, kendi maçına oynadıysa, müsabaka sonucunu etkileme sınıfına girecek. Yani şike söz konusu olacak.

İŞTE YOL HARİTASI

Bahis skandalıyla ilgili TFF’nin izleyeceği yol haritası belli oldu: İlk etapta bahse karışan hakemler PFDK’ya sevk edilecek. Geniş bir hakem havuzu oluşturulup maçların oynanması sağlanacak. 14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek. Yeni yıldan itibaren başarılı olan yeni yüzler düdük çalacak.

KİM OLDUKLARINI AÇIKLAYACAĞIZ

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, “TFF Hukuk Kurulu, bahis oynayan hakemlerle ilgili dosyayı PFDK’ya sunduğu zaman hakemlerin adları TFF’nin resmî internet sitesinde Disiplin Sevkleri başlığı altında açıklanacak” derken, “’Kurullarda ve özellikle MHK içinde bir araştırma var mı?’ sorusuna, “Şu anda hakemlerle başladık. TFF’nin tüm birimlerinde de aşama aşama bu konuda detaylı bir şekilde araştırmalar devam edecek” dedi.