Leyla dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? 38. bölüm yayın tarihi araştırılıyor

Cemre Baysel, Gonca Vuslateri gibi isimlerin başrolde yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, son haftalarda ekrana gelmedi. Dizinin 38. bölümü 3 Ağustos 2025 Pazar akşamı da yayın akışında yer almaması final mi yaptı söylentilerini artırdı. Dizi takipçileri Leyla dizisi 38. bölüm ne zaman, neden yok araştırıyordu. Son gelişmeler sonrası yeni bölüm tarihi verildi.

LEYLA DİZİSİ NEDEN YOK?

Leyla dizisi 38. bölüm önceki haftalarda olduğu gibi 3 Ağustos Pazar günü de ekrana gelmedi. Temmuz ayından beri ekranda olmayan dizinin neden olmadığı konusunda yapım ve kanaldan açıklama gelmedi. Ancak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmama nedeni olarak dizinin yapım maliyetini karşılayamayan yetersiz reklam gelirleri gösterildi.

LEYLA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi final yapmadı. Yaz dönemindeki düşük reklam gelirleri nedeniyle bir süredir yeni bölümü yayınlanmayan dizinin 38. bölümü için tarih verildi.

LEYLA DİZİSİ 38. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir süredir yayınlanmayan Leyla dizisi 38. bölüm için Gazeteci Birsen Altuntaş tarih verdi. Dizinin reklam gelirlerinin arttığı ağustos ayı sonunda ekrana geleceği belirtildi.

Final yapıp yapmayacağı konusunda ise yeni bölümlerin ardından kanaldan ve yapım ekibinden gelen açıklamalar takip edilecek.