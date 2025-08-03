Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Leyla dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? 38. bölüm yayın tarihi araştırılıyor

Leyla dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? 38. bölüm yayın tarihi araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Leyla dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? 38. bölüm yayın tarihi araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NOW TV'nin sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisi 38. bölümü 3 Ağustos Pazar günü ekrana gelmedi. Bir süredir yeni bölümü gelmeyen Leyla dizisi final yapıp yapmadığı merak edildi. Dizinin takipçileri Leyla dizisi 38. bölüm tarihini ve yayın gününü araştırırken beklenen tarih verildi. İşte, Leyla dizisi yeni bölüm tarihi.

Cemre Baysel, Gonca Vuslateri gibi isimlerin başrolde yer aldığı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, son haftalarda ekrana gelmedi. Dizinin 38. bölümü 3 Ağustos 2025 Pazar akşamı da yayın akışında yer almaması final mi yaptı söylentilerini artırdı. Dizi takipçileri Leyla dizisi 38. bölüm ne zaman, neden yok araştırıyordu. Son gelişmeler sonrası yeni bölüm tarihi verildi. 

LEYLA DİZİSİ NEDEN YOK?

Leyla dizisi 38. bölüm önceki haftalarda olduğu gibi 3 Ağustos Pazar günü de ekrana gelmedi. Temmuz ayından beri ekranda olmayan dizinin neden olmadığı konusunda yapım ve kanaldan açıklama gelmedi. Ancak Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni bölümlerinin yayınlanmama nedeni olarak dizinin yapım maliyetini karşılayamayan yetersiz reklam gelirleri gösterildi. 

Leyla dizisi bu akşam var mı, yok mu

LEYLA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPTI?

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisi final yapmadı. Yaz dönemindeki düşük reklam gelirleri nedeniyle bir süredir yeni bölümü yayınlanmayan dizinin 38. bölümü için tarih verildi. 

Leyla dizisi neden yok

LEYLA DİZİSİ 38. BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir süredir yayınlanmayan Leyla dizisi 38. bölüm için Gazeteci Birsen Altuntaş tarih verdi. Dizinin reklam gelirlerinin arttığı ağustos ayı sonunda ekrana geleceği belirtildi.

Leyla dizisi bu akşam neden yok, final mi yaptı? 38. bölüm yayın tarihi araştırılıyor - 3. Resim

Final yapıp yapmayacağı konusunda ise yeni bölümlerin ardından kanaldan ve yapım ekibinden gelen açıklamalar takip edilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ı elemişti... Arda Turan'lı Shakhtar lige galibiyetle başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Damla Kent Evleri nerede? Halka arz yarın başlıyor - HaberlerDamla Kent Evleri nerede? Halka arz yarın başlıyorMalatya elektrik kesintisi sorgulama! Malatya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek? - HaberlerMalatya elektrik kesintisi sorgulama! Malatya'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek?İSKİ baraj doluluk oranı! İstanbul baraj doluluk oranı son durum - HaberlerİSKİ baraj doluluk oranı! İstanbul baraj doluluk oranı son durumİzmir baraj doluluk oranı! İZSU baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne? - Haberlerİzmir baraj doluluk oranı! İZSU baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?ASKİ su kesintisi 3 Ağustos! Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek? - HaberlerASKİ su kesintisi 3 Ağustos! Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025-2026 MEB 5. sınıf kayıt tarihleri - HaberlerOrtaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025-2026 MEB 5. sınıf kayıt tarihleri
Sonraki Haber Yükleniyor...