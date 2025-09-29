Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Canlı yayında kan donduran itiraf! ''Kendi mülklerine gömdüm''

Canlı yayında kan donduran itiraf! ''Kendi mülklerine gömdüm''

Kaynak: Türkiye Gazetesi
New York’ta bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Lorenz Kraus, 8 yıldır kayıp olan anne ve babasını öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Program çıkışında gözaltına alınan adam tutuklanarak mahkemeye sevk edildi. 

New York’ta yerel televizyon kanallarının birinde canlı yayına katılan 53 yaşındaki Lorenz Kraus, anne ve babasını öldürüp bahçelerine gömdüğünü itiraf etti. 

NBC'nin haberine göre, Kraus’un yaşlı anne ve babası 8 yıl önce ortadan kaybolmuştu. Kraus, yetkililerin radarına ilk olarak finansal suçlar ile bağlantılı olduğu şüphesiyle takıldı. Mayıs’ta bir ipucunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu, polisten Kraus’un 92 ve 83 yaşındaki anne ve babasına bakmasını istedi.

Anne ve babaya dair hiçbir ize rastlamayan ekipler, geçtiğimiz Çarşamba günü çiftin evinde yaptıkları aramada bahçelerinde gömülü iki ceset buldu.

''DURUMLARI KÖTÜYE GİDİYORDU...''

Perşembe günü ise yerel basına açıklamalarda bulunan Kraus, anne ve babasını durumlarının kötüye gittiği gerekçesiyle onları öldürdüğünü itiraf etti. ''Onları kendi mülklerine gömdüm.'' diyerek açıklamalarına devam eden Kraus, 92 yaşındaki babasını elleriyle, 83 yaşındaki annesini ise iple boğduğunu söyledi.

''AİLEME KARŞI GÖREVİMİ YAPTIM''

 "Aileme karşı görevimi yaptım," diyen adam, ''Tek endişem çok acı çekmiş olmaları.'' şeklinde konuştu. Programın bitmesiyle yakalanan adamın kefaletsiz olarak tutuklanmasına karar verildi. 

