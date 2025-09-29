Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aracından indi, diğer sürücüyü taşladı! İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü

Aracından indi, diğer sürücüyü taşladı! İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir sürücü, trafikte tartıştığı bir başka sürücüye taşla saldırdı. O anlar sosyal medyada gündem olurken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahsın yakalandığını duyurdu.

Sosyal medyada düşen ve gündem olan trafik magandası görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Aracından inerek yol kenarından aldığı taşla tartıştığı sürücüye saldıran şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik zorbasının yakalandığını duyurdu.

"ŞEHİR EŞKIYALARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da bir sürücünün, trafikte tartıştığı bir diğer sürücüye taşla saldırdığı görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren şahsın, İ.B. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, yakalanarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan, saygısızca araç kullanan, trafikte “şehir eşkıyası” gibi davrananlara asla fırsat vermeyeceğiz.  

112 Acil Çağrı Merkezimizi arayın, biz gereğini yapalım."

