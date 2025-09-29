Aracından indi, diğer sürücüyü taşladı! İstanbul trafiğinde tepki çeken görüntü

Sosyal medyada düşen ve gündem olan trafik magandası görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Aracından inerek yol kenarından aldığı taşla tartıştığı sürücüye saldıran şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik zorbasının yakalandığını duyurdu.

"ŞEHİR EŞKIYALARINA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: