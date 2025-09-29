Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kangal Termik Santrali'nde yangın! Ekipler olay yerinde

Kangal Termik Santrali'nde yangın! Ekipler olay yerinde

Kaynak: Anadolu Ajansı - İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde yangın çıktı. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ın Kangal ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede Hamal Köyü mevkisindeki Kangal Termik Santrali'nin bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken; yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk de ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kangal Termik Santrali'nde yangın! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

2013'TE KONYA ŞEKER'E DEVREDİLMİŞTİ

Kangal Termik Santrali, 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker'e devredilmişti.

