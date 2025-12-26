Kripto para birimi Bitcoin 2025’e yüksek beklentilerle başlamasına rağmen yılın sonuna doğru yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı. Mevcut durumda BTC fiyatı zirve seviyesinin yaklaşık %30 gerisinde bulunurken, en fazla BTC taşıyan şirketlerin hisselerindeki performans da dikkat çekti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin 2025 yılında rekor seviyeleri test etmesine rağmen yatırımcısına hayal kırıklığı yaşattı. Geçen yıl %121 gibi yüksek bir prime imza atan ve 93 bin 380 dolardan kapanış yapan BTC fiyatı, 26 Aralık 2025 işlemlerinde 88 bin 700 dolara yakın seyrediyor. Bitcoin’de yıllık değer kaybı ise %-5 düzeyinde gerçekleşiyor.

ZİRVEDEN %30 GERİLEDİ

Bu yıl BTC fiyatı ekim ayında 126 bin 270 dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı. Ardından başlayan kâr satışları, Bitcoin’i ayı piyasasına sürükledi. Rekor sonrası yaşanan düşüş 80 bin dolar sınırına kadar gerçekleşirken, gelen tepki alımları ise %10 ile sınırlı kaldı. Mevcut durumda BTC fiyatı zirve seviyesinin %30 civarında gerisinde bulunuyor.

Fiyata bakmadan alanlar zararda: Zirveden yüzde 30 geri çekildi

KURUMSAL ALIMLAR DESTEKLEDİ

Bu yıl ABD’de kripto varlık dostu yönetimin iş başına geçmesi ve sektörde hızla hayata geçirilen yasal düzenlemeler, Bitcoin hazine şirketleri tarafından kurumsal alımların da artmasını beraberinde getirmişti. Fiyatlar da kurumsal talepten destek bularak 100 bin doları aşmış ve rekora yönelmişti.

EN BÜYÜK BİTCOİN SAHİPLERİ

26 Aralık 2025 itibarıyla borsalarda da işlem gören, en fazla Bitcoin taşıyan hazine şirketleri ve portföylerindeki BTC adetleri şöyle:

1- Strategy: 671 bin 268 adet

2- MARA Holdings: 53 bin 250 adet

3- Twenty One Capital: 43 bin 514 adet

4- Metaplanet Inc: 30 bin 823 adet

5- Bitcoin Standard Treasury: 30 bin 021 adet

6- Bullish: 24 bin 300 adet

7- Riot Platforms: 19 bin 324 adet

8- Coinbase Global: 14 bin 548 adet

9- Hut 8 Mining: 13 bin 696 adet

10-CleanSpark: 13 bin 11 adet

HİSSELERDE DAHA YÜKSEK KAYIP

Bitcoin’de bu yıl %5 düşüş yaşanmasına rağmen hazine şirketlerinin hisseleri daha fazla kayıp yaşadı. Bitcoin’in en büyük kurumsal sahibi olan Strategy şirketinin hisseleri %47 düşerken; kayıplar Mara Holdings’de %42,2, Twenty One Capital’de %7,9, Bullish’te %36 ve Coinbase Global’de %6,80’e ulaştı.

Japonya borsasında işlem gören Metaplanet hissesi ise yıl içinde en yüksek 1.930 yen seviyesini görmüştü. Hisse bugün 440 yene kadar geriledi. Böylece hissede zirveden gerçekleşen düşüş %77’ye yaklaştı.

