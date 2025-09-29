Simav'ı depremden 3 gün önce uyardı! Şimdi de iki nokta için 6,3'ü işaret etti

Deprem araştırmacısı Ahmet Yakut’un, dün Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremden üç gün önce sosyal medya hesabı üzerinden bölgeye yönelik uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı. Yakut, Simav'ın ardından özellikle Ege Denizi açıklarındaki Çandarlı Körfezi'ne dikkat çekerek, burada 6,3 büyüklüğüne varabilecek yeni depremlerin olabileceğini belirtti.

EMET VE SİMAV'I BU SÖZLERLE UYARMIŞTI

25 Eylül saat 22.00'de sosyal medya kanalında yaptığı canlı yayında soruları cevaplayan Yakut, "Sındırgı depremi şu an için sönümlenmez. İleriki tarihlerde yine 4 yada 4,5 büyüklüğünde depremler gelecektir. Olayın rengi biraz daha Sındırgı'nın doğusuna taşınırsa ve 5'lik bir deprem daha gelirse olayın rengini tekrar konuşuruz. Emet tarafı olsun, Simav tarafı olsun buralar 5,8'e kadar deprem üretebilecek yerler. Dikkat edilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

İKİ BÖLGEYE DİKKAT

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Yakut, "Simav-Yemişli merkezli bu 5,4 büyüklüğündeki deprem, Nisan ayından beri aktif olduğu gözlemlenen kısa bir fayın kırılması sonucu oluştu. Ancak bölgedeki diğer fay hatları da hâlâ risk taşıyor. Özellikle Katrandağı ile Emet civarında bağımsız şekilde 5,8’e kadar ulaşabilecek yeni sarsıntılar görülebilir. Ayrıca Midilli açıkları ve Çandarlı Körfezi için de dikkatli olunmalı; burada 6.3'e ulaşabilecek sismik hareketlilik söz konusu olabilir" dedi.

SINDIRGI UYARISI DA ÖNCEDEN GELMİŞTİ

Yakut, 2024 yılında Afyon’daki 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı değerlendirmelerde de Sındırgı-Bigadiç hattına dikkat çekmişti. 11 Temmuz 2024’te yaptığı açıklamada, "1970 Gediz depreminden sonra bu bölgede 5,5 ile 6 büyüklüğünde bir deprem riski oluştu. Sındırgı ve çevresi giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu tür depremler hemen olmayabilir ama uzun vadede karşımıza çıkması muhtemel. Elimizdeki envanter ve tarihsel veriler, Fethiye-Burdur fay hattının iç bölgelere olan etkisini açıkça ortaya koyuyor" ifadelerini kullanmıştı.