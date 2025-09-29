Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Simav ilçesinde dün gerçekleşen 5.4'lük depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Ana şokun ardından geçen 17 saatte 234'ten fazla deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Dün saat 12.59'da gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki ana depremi takiben, 13 dakika sonra 4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi. Ardından sırasıyla 3.6 ve 3.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

ARTÇILARIN BÜYÜKLÜĞÜ 4.5'E ULAŞTI

Bugün ise saat 01.48'de yine Simav merkezli 4.5, 1 dakika sonra saat 01.49'da ise 3.5 büyüklüğünde artçı deprem oldu. AFAD deprem Dairesi'nin son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bugün saat 05.57'deki 1.6'lık sarsıntıya kadar ana şokun ardından geçen 17 saatte, büyüklükleri 1.0 ile 4.5 arasında değişen 234'ten fazla deprem meydana geldi.

Simav’da deprem kâbusu sürüyor... 17 saatte 234 artçı! - 1. Resim

İSTANBUL, İZMİR VE BURSA DA SALLANDI

Deprem, İstanbul, Bursa ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi. Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk evde hasar meydana geldiğini açıkladı.

Simav'daki deprem, Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasında hasara neden oldu. Binanın çatı ve duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü.

Simav’da deprem kâbusu sürüyor... 17 saatte 234 artçı! - 2. Resim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığını söylemiş, bölgede tarama çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti.

DEPREM FIRTINASI

Simav'ın batısında yer alan Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos akşamı 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bir kişinin yaşamını yitirmiş, 29 kişinin yaralandığı depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşanıyordu. Sındırgı ve çevresinde de artçı sarsıntılar hala devam ediyor.

