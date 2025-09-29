Kütahya beşik gibi sallanıyor: Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

YÜZLERCE ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede son 10 saatte 1 ve 4 arası büyüklüğünde yüzü aşkın sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.59'da merkez üssü Simav ilçesi Yeşildere köyü olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından son 12 saat içinde bölgede 1 ve 4.5 arası büyüklükte yüzü aşkın sarsıntı kaydedildi.