Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kütahya beşik gibi sallanıyor: Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem

Kütahya beşik gibi sallanıyor: Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Kütahya beşik gibi sallanıyor: Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem
Deprem, Kütahya, Simav, AFAD, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 01.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

YÜZLERCE ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede son 10 saatte 1 ve 4 arası büyüklüğünde yüzü aşkın sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 12.59'da merkez üssü Simav ilçesi Yeşildere köyü olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından son 12 saat içinde bölgede 1 ve 4.5 arası büyüklükte yüzü aşkın sarsıntı kaydedildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Galatasaray'da Dursun Özbek'in takıma güveni tam! Liverpool maçı öncesi konuştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Düğün kabusa döndü! Kütahya'da 21 kişi hastanelik oldu - GündemDüğün kabusa döndü! Kütahya'da 21 kişi hastanelik olduSağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak! İşte alınacak kadrolar ve başvuru detayları - Gündem18 bin personel alımı yapılacak!THY’den Boeing 737 MAX açıklaması! 150 tane sipariş verilmişti - GündemTHY’den Boeing 737 MAX açıklaması!Manisa'da katliam gibi kaza: 5 kişi hayatını kaybetti - GündemManisa'da katliam gibi kazaGürsel Tekin’den CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Biz sustukça siz çaldınız, hesap vereceksiniz! - Gündem"Biz sustukça siz çaldınız, hesap vereceksiniz!"8 soruda KAAN ve yerli motor çalışmaları! Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün cevapladı - Gündem8 soruda KAAN ve yerli motor çalışmaları!
Sonraki Haber Yükleniyor...