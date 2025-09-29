Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul haftaya yağmurla başladı! Trafik kilitlendi

İstanbul haftanın ilk gününe yağmurla başlayınca trafik de erken saatlerde yoğunlaşmaya başladı. Yağış nedeniyle toplu ulaşımda da yoğunluklar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba gününe kadar İstanbul'da yağış beklendiğini duyurmuştu.

Megakent güne yağışla başlayınca erken saatlerde trafik kilitlendi. İşe ve okula gitmek için yola koyulan İstanbullular, ağır akan trafikte ilerlemeye çalıştı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE

İBB trafik verilerine göre ise sabah erken saatlerde trafik yoğunluğunun yüzde 70'in üzerine çıktığı görüldü.

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

Yağmur nedeniyle toplu ulaşımda da ekstra yoğunluklar yaşandığı gözlendi. Vatandaşlar her yağmurda aynı şeyin olduğu yönünde isyan ederek sefer sayılarının artırılması yönünde taleplerini dile getirdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

