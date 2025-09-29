Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Meteoroloji 17 il için sarı alarm verdi! İstanbul, Bursa ve İzmir’i kuvvetli yağış vuracak

Meteoroloji 17 il için sarı alarm verdi! İstanbul, Bursa ve İzmir’i kuvvetli yağış vuracak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji 17 il için sarı alarm verdi! İstanbul, Bursa ve İzmir’i kuvvetli yağış vuracak
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, sıcaklıklar 6 derece düşecek ve yurt genelinde soğuk, yağışlı hava etkisini sürdürecek. Bugün öğle saatlerine kadar Marmara’nın güney ve doğu kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, İstanbul, Bursa ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğütarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Çorum çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Aydın ve Uşak çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir'in güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 17 il için sarı alarm verdi! İstanbul, Bursa ve İzmir’i kuvvetli yağış vuracak - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 17 il için sarı alarm verdi! İstanbul, Bursa ve İzmir’i kuvvetli yağış vuracak - 2. Resim

RÜZGAR

Kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 17 il için sarı alarm verdi! İstanbul, Bursa ve İzmir’i kuvvetli yağış vuracak - 3. Resim

UYARILAR

Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağışların bölge genelinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 17 il için sarı alarm verdi! İstanbul, Bursa ve İzmir’i kuvvetli yağış vuracak - 4. Resim

Öğle saatlerine kadar Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Çanakkale'nin doğusu ve İstanbul'un Anadolu yakası ile kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 17 il için sarı alarm verdi! İstanbul, Bursa ve İzmir’i kuvvetli yağış vuracak - 5. Resim

Aydın çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Irak gazisi Michigan’daki kiliseye saldırdı! Ölü sayısı artıyor, patlayıcılar ele geçirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prof. Dr. Esfender Korkmaz yaptırdı: Çıldır Öğretmenevi törenle hizmete açıldı - YaşamÇıldır Öğretmenevi törenle hizmete açıldıKütahya bir kez daha sallandı! Simav'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - YaşamKütahya bir kez daha sallandı!Mersin'de ürettikleri bal Fransa ve İngiltere'den ödülle döndü! "Bu kaliteyi gelecek nesillere aktaracağız" - YaşamÜrettikleri bal, Fransa ve İngiltere'den ödülle döndüBeyoğlu'nda akılalmaz olay! 15 metrelik duvarın arasında günlerce mahsur kaldı, sesleri duyanlar ihbar etti - Yaşam15 metrelik duvarın arasında günlerce yardım beklemiş!Sivas'ta 'tespih borsası'! Bazılarının fiyatı 10 bin dolara kadar çıkıyor - YaşamSivas'ta 'tespih borsası'! Fiyat 10 bin dolara kadar çıkıyorTürkiye'nin ilk tescilli dikenli incir bahçesi! Başlarken alay konusuydu, şimdi 10 tonun tamamını yurt dışına satıyor - YaşamTürkiye'nin ilk tescilli dikenli incir bahçesi!
Sonraki Haber Yükleniyor...