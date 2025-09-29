Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Netanyahu köşeye sıkıştı: Gazze planına ‘evet' diyebilir mi?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
İsrail Başbakanı, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile yapacağı toplantıya hazırlanıyor. Washington’un dayattığı 21 maddelik Gazze ateşkes planı önünde yalnızca iki seçenek var: Anlaşmayı kabul etmek ya da kamuoyu önünde ABD ile tarihi bir kırılma yaşamak.

Amerikan baskısı altında kalan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi hedefleyen plan için Beyaz Saray’a gidiyor. 

Başkan Donald Trump hazırladığı 21 maddelik ateşkes planı üzerinde anlaşmaya yaklaşıldığı açıklamıştı. 

Beyaz Saray kaynakları, bugünkü görüşmeden sonra anlaşmanın açıklanabileceğini öne sürdü.

Oval Ofis’te yapılacak kritik toplantı Netanyahu’yu iki seçenekle karşı karşıya bırakacak:

Trump’ın savaşı sona erdirme planını kabul etmek ya da kamuoyu önünde ABD Başkanı ile kırılma yaşamak. 

KATAR EMİRİ DEVREYE GİRDİ

Trump, Netanyahu görüşmesi öncesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani, ile telefon görüşmesi yapacak.

İsrail merkezli Kanal 12, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de savaşı sona erdirme planını kabul etmeye yakın olduğunu yazdı.

BOŞLUK DARALIYOR

İsrailli kaynaklar, Netanyahu’nun Pazar günü Beyaz Saray elçisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner ile yaptığı uzun görüşmede, ABD ile İsrail arasındaki uçurumun büyük ölçüde daraldığını belirtti. ABD’li ve İsrailli yetkililer, bugün Trump ve Netanyahu’nun ortak açıklama yapabileceğini ifade ediyor. Ancak anlaşmanın hayata geçmesi için Hamas’ın da onayı gerekecek.

ABD’nin başkenti Washington’da yüzlerce gösterici Beyaz Saray önünde toplandı. Eylemciler, İsrail’in Gazze Şeridi’nde uyguladığı “soykırım ve aç bırakma politikalarını” protesto etti.
Beyaz Saray önünde yüzlerce kişinin katıldığı eylemde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu.

PROGRAM SAATLERİ (TSİ)

18:00 Netanyahu için resepsiyon,

18:35 Trump–Netanyahu toplantısı,

19:00 İkili öğle yemeği,

20:15 Ortak basın toplantısı.

TRUMP EKİBİ UYARDI

Trump’ın danışmanlarından biri, Netanyahu’nun anlaşmayı reddetmesi halinde, “Hamas’ı güçlendirmek ve insani kriz karşısında eylemsizlikle suçlanacağını” belirtti. 

NETANYAHU'YA SABIR TÜKENİYOR

Barış görüşmelerine katılan üst düzey bir ABD yetkilisi,“Gazze anlaşması bir test. Netanyahu ikna edilene kadar ABD'nin Ortadoğu’daki tüm girişimler baltalanıyor" şeklinde görüşlerini aktardı.

"EN İYİ PLAN BU"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Lewitt, Trump’ın planının tarafların kabul edebileceği en iyi seçenek olduğuna inandığını söyledi. Lewitt, “Her iki taraf da masadan biraz memnuniyetsiz ayrılacak. Başkan plana inanıyor ve savaşın sona ermesini istiyor” dedi. Lewitt ayrıca Trump’ın önceliğinin “Gazze’de ölümlerin durması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması” olduğunu yineledi.

