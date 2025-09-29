Netanyahu-Trump zirvesi öncesi Beyaz Saray duyurdu: Gazze anlaşmasına çok yakınız

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt srail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşme öncesinde, "Anlaşmaya çok yakınız" dedi.

"TARAFLAR TAVİZ VERMEK ZORUNDA"

Sözcü Lewitt, “Her anlaşmada olduğu gibi, her iki tarafın da taviz vermeyi kabul etmesi gerekiyor. Belki masadan biraz memnuniyetsiz ayrılacaklar” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, Gazze konusunda yürütülen görüşmelerde tarafların bir anlaşmaya “çok yakın” olduğunu duyurdu

"KATAR İLE SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Sözcü Lewitt, savaşın sona erdirilmesi için yürütülen diplomasiye de dikkat çekerek, “Savaşın sona erdirilmesi için muazzam bir arabuluculuk yapan Katar’daki dostlarımızla sürekli iletişim halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Trump’ın, Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya gelmeden önce Katar Emiri ile telefon görüşmesi yapacağı duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

Basın toplantısında Lewitt’e, Trump’ın Netanyahu’dan bu planı kabul etmesini bekleyip beklemediği soruldu. Sözcü doğrudan “evet” demekten kaçındı ancak şu ifadeleri kullandı:

“Başkan inanıyor ki bu, tarafların göreceği en iyi plan. Onun istediği şey bu planın kabul edilmesi ve bu savaşın sona ermesi.”

TRUMP'TAN NET TALEP

Lewitt, Başkan Donald Trump’ın önceliğinin Gazze’deki ölümlerin durması ve rehinelerin serbest bırakılması olduğunu yineledi.

Diğer yandan Netanyahu–Trump görüşmesinin beklentisi, piyasalara da yansıdı.

Dolar, Cuma günü belirlenen ve 3.323 şekel ile kapanan son kuruna kıyasla %1,28 düşüşle işlem gördü. Euro ise %0,87 değer kaybederek 3.895 şekel seviyesinde belirlendi.

NETANYAHU BASKI ALTINDA

Axios’a konuşan üst düzey danışmanlar, Trump’ın ekibinde Netanyahu’ya yönelik hayal kırıklığı ve öfkenin giderek arttığını aktardı. Danışmanlar, Netanyahu’nun “ABD iç siyasetine fazla karıştığını” ve bu durumun Gazze barış sürecini zora soktuğunu belirtti.

"YA KABUL EDECEK YA DA İZOLE OLACAK"

ABD’li yetkililer, Netanyahu’nun Trump’ın önerisini kabul etmemesi halinde savaşı sürdürmekle, rehineleri serbest bırakmamakla ve Gazze’deki insani krizi ağırlaştırmakla suçlanacağını ifade etti. Politico'ya konuşanBeyaz Saray yetkilisi “Arap ülkeler bunu yüzde 100 kabul etti. Şimdi Başkan’ın Netanyahu üzerinde sihrini konuşturmasını bekliyoruz” dedi.

İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de 21 bine yakın çocuk kayıp

SOSYAL MEDYA ÇIKIŞI SORUN OLDU

Netanyahu’nun BM’de ABD’li sosyal medya fenomenleriyle buluşarak İsrail için “dijital savaş” çağrısı yapması Washington’da tepki çekti.

Netanyahu’nun Tucker Carlson ile yaşadığı polemik, Trump çevresinde “ABD’nin iç işlerine müdahale” olarak değerlendirildi.

BARIŞ PLANI SON AŞAMADA

Trump, Axios’a yaptığı açıklamada Gazze için hazırlanan 21 maddelik barış planının “son aşamalarında” olduğunu iletti.

İsrailli yetkililer ise Pazar günü Jared Kushner ve Steve Witkoff’un Netanyahu ile yaptığı uzun görüşmenin ardından “uçurumların daraldığını” söyledi.

KRİTİK SEÇİM: TRUMP MI, KOALİSYON MU?

Netanyahu’nun önünde iki seçenek olduğu belirtiliyor: Trump’ın barış planını kabul etmek ya da aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısına boyun eğerek savaşa devam etmek. ABD’li yetkililer, “Herkes – ama herkes – Bibi’den bıkmış durumda” ifadelerini kullandı.