Nobel ödüllü Adolfo Perez'den çağrı: Netanyahu gelirse tutuklayın

Arjantinli Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel ve insan hakları örgütleri, ülkeye planlanan ziyareti öncesi federal mahkemeye başvurarak Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarının uygulanmasını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun soykırım ve savaş suçlarından tutuklanmasını talep etti.

93 yaşındaki Perez, İsrail’in saldırıları sonucu 20 bin çocuğun hayatını kaybettiğini, Gazzelilerin İsrail askerlerince kasten hedef alındığını söyledi. Perez, Arjantin’in UCM’nin yargı yetkisini tanıdığını ve kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

"UMUYORUZ Kİ ÜLKEYE GELMEZ"

Devlet Başkanı Javier Milei ve hükümetini eleştiren Perez “Netanyahu, Devlet Başkanı Milei’nin davetiyle buraya gelmek istiyor. Eğer gelirse elbette tepki göstereceğiz ve umuyoruz ki ülkeye gelmez. Diyelim ki geldi, bu da bir ihtimaldir çünkü Arjantin hükûmeti, Netanyahu’nun ziyaretinde UCM kararlarını uygulamayacağını duyurdu. Oysa UCM’nin bu konudaki görüşü zaten belli” ifadelerini kullandı.

Perez, Milei’nin İsrail ve ABD ile sıkı müttefiklik içinde olduğuna, bunun demokrasi açısından olumlu tablo oluşturmadığına işaret etti.

ABD'NİN TUTUMUNA TEPKİ

ABD’nin tutumunu eleştiren Nobel ödüllü yazar Perez, şöyle konuştu:

Irak’ın işgalini haklı çıkarmak için yalanlar uydurdular. Ben savaş sırasında Bağdat’ta 12 gün kaldım, oradaki yıkımı, yağmayı, müzelere yapılan hırsızlıkları kendi gözlerimle gördüm. Çocuk hastanesinde şahit olduklarımız ise çok acıydı. Uluslararası ilaç yardımı ulaşmıyor, elektrik de yoktu. Bu deneyimler bize bunun böyle devam edemeyeceğini gösteriyor. Bugün ABD, Birleşmiş Milletler’de (BM) vetosunu kullanarak İsrail’i destekliyor ve bu da çözümün önündeki en büyük engeli oluşturuyor.

BM, HAYAL KIRIKLIĞI

Perez, İsrail’in tarih boyunca hiçbir zaman Filistin Devleti’nin kurulmasını istemediğine dikkati çekti. “Dünyada Yahudi toplumu güçlüdür, özellikle de kararlarını dayattığı ABD’de” diyen Perez, şöyle konuştu:

Bu nedenle Filistin Devleti’nin kurulmasını engellemeye çalışıyor ve topraklarını adım adım ellerinden alıyorlar. Bugün BM, ABD’nin dayatmaları sebebiyle oldukça zayıflamış durumda. BM’nin kendini reforme etmesi ve demokratikleşmesi gerekiyor. Barış için kurulan BM, gelinen noktada hayal kırıklığına sebep oluyor ve bu durum son derece tehlikeli.

Adolfo Perez, Gazze’de insanların yalnızca kurşunla değil açlıkla da hayatını kaybettiğini belirterek, bu nedenle yiyecek götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’nun misyonunun çok değerli olduğunu vurguladı.