Netanyahu, Trump'ın 21 maddelik teklifini kabul edecek mi? Gözler Beyaz Saray'daki zirvede

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Netanyahu, ABD merkezli Fox News kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu.

"Bu konuda çalışıyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz." ifadelerini kullanan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini belirtti.

Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey ancak bunun üzerinde çalışılması gerekiyor." diye konuştu.

Trump hakkında da görüşü sorulan Netanyahu, ABD Başkanı'nın kararlarını ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığını belirterek "Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum. O, tüm hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve en olağanüstü lider." dedi.

TRUMP "MÜZAKERELER SON AŞAMADA" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump ise Axios'a verdiği mülakatta, "Gazze'deki savaşı bitirmeyi amaçlayan planına ilişkin müzakerelerin son aşamada" olduğunu söyledi.

Tüm tarafların anlaşmanın sağlanması için bir araya geldiğini ifade eden Trump, anlaşmaya henüz varılmadığını kaydetti.

Planın sadece Gazze’deki savaşı bitirmeyi değil, bölgesel barış için daha geniş bir süreci başlatmayı da hedeflediğini dile getiren Trump, "Bunu başarırsak, İsrail ve Orta Doğu için harika bir gün olacak. Bu, Orta Doğu'da gerçek barış için ilk şans olacak. Ama önce anlaşmayı sonuçlandırmamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Trump’ın planı hakkında basına sızan bilgilere göre, Hamas ve İsrail kabul ettikten sonra saldırılar duracak ve 48 saat sonra Gazze’deki sağ ve ölü tüm İsrailli esirler teslim edilecek.

Gazze, teknokratlardan oluşan bir geçici yönetim tarafından yönetilecek; bir barış gücü ile güvenlik sağlanacak ve güvenliğin sağlandığı alanlardan İsrail ordusu kademeli olarak tamamen çekilecek.

Geçici yönetim Gazze’yi, Ramallah yönetimi gerekli reformları yaptıktan buraya devredecek. Hamas silah bırakacak ve İsrail bölgede kalmak isteyen Hamas yöneticilerine dokunamayacak, başka ülkelere gitmek isteyen yöneticilere izin verilecek.

Gazze’deki Filistinlilerin bölgede kalması teşvik edilecek göçe zorlanmayacak. Yine de gitmek isteyenler gitse bile geri dönebilecek.