Trump’tan Gazze için ateşkes sinyali! Netanyahu görüşmesi öncesinde açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki ateşkese işaret etti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Orta Doğu’da büyük bir başarı elde etme şansımız var. Herkes, daha önce hiç yapılmamış özel bir şey için birlikte hareket ediyor. Bunu başaracağız!

BEYAZ SARAY'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Trump, yarın Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündeminde, Gazze’de işgalin sona erdirilmesi, rehinelerin serbest bırakılması ve ABD’nin sunduğu 21 maddelik barış planı olacak.

Trump, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu Müslüman liderlerle planı paylaşmıştı.

VANCE: GAZZE, GAZZE HALKININ KONTROLÜNDE OLMALI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze barış anlaşması konusunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Başkan, Gazze’nin Gazze halkı tarafından, Batı Şeria’nın da Batı Şeria’da yaşayanlar tarafından yönetilmesi gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca İsrail’in çevresindeki terör ağlarının dağıtılmasını istiyor. Böylece İsrail’e, özellikle de orada yaşayan masum sivillere yönelik bir tehdit kalmamalı.”

21 MADDELİK PLANIN ÖNE ÇIKANLARI

Trump’ın 21 maddelik Gazze planında öne çıkan başlıklar şöyle: Taraflar kabul ederse savaş derhal sona erecek, İsrail ordusu aşamalı olarak çekilecek. Gazze’den kimse zorla çıkarılmayacak, isteyenlerin geri dönüşüne izin verilecek. Gazze silahlardan arındırılacak, geçici yönetim kurulacak. ABD ve uluslararası ortaklarla birlikte geçici istikrar gücü bölgede görev yapacak. 48 saat içinde tüm rehineler ve cenazeler iade edilecek. İsrail yüzlerce Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Hamas yönetimde rol almayacak, şiddeti reddedenlere af tanınacak. Gazze yeniden inşa edilirken Filistin Yönetimi reform programı uygulayacak. Sürecin ilerlemesiyle birlikte ABD, İsrail ve Filistin arasında siyasi diyalog başlatacak.

Netanyahu, Trump ile görüşmeden önce Gazze planında değişiklik istiyor

'ARTIK YETER' ÇIKIŞI

Trump daha önce yaptığı bir açıklamada İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak planına tepki göstermişti. “Buna izin vermeyeceğim. Bu kadar yeter, artık durma zamanı” ifadelerini kullanan Trump, Netanyahu ile görüşmesinde bu konuyu da gündeme getirecek.

İSRAİL VE HAMAS CEPHESİNDEN YANSIMALAR NASIL?

Haaretz gazetesi, Hamas kaynaklarının plana olumlu yaklaştığını yazdı. İsrail basınında yayımlanan anketler de Netanyahu’nun tabanı dahil olmak üzere planın İsrail kamuoyunda destek bulduğunu iddia etti.