Netanyahu ABD'nin 21 maddelik ateşkes teklifinde düzeltme talep etti! Gözler Trump ile görüşmesine çevrildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Gazze'de ateşkes anlaşması için sunduğu 21 maddelik yeni teklif için Tel Aviv'den düzeltme talep edildi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bazı maddelerde değişiklik yapılmasını istediği ifade edildi.

İsrail basınında, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeden önce Gazze'de ateşkesle ilgili sunulan 21 maddelik yeni teklifte bazı değişiklikler yapmayı istediği öne sürüldü.

Netanyahu'nun 29 Eylül'de Trump ile yapması planlanan görüşmede ABD'nin ortaya attığı 21 maddelik yeni ateşkes teklifinin ele alınması bekleniyor.

Yedioth Ahronot gazetesinin İsrailli yetkililerden aktardığı haberde, Tel Aviv yönetiminin, Hamas ile esir takası anlaşması da dahil olmak üzere 21 maddelik teklifi uygulamaya koymasının muhtemel gözüktüğü belirtildi.

NETANYAHU BAZI MADDELERDEN RAHATSIZ 

ABD'nin teklifindeki maddelerin çoğunun kabul edilebilir hatta İsrail'e uygun olduğu ancak Netanyahu'nun Trump'la görüşmeden önce bazı bölümlerin düzeltilmesini istediği aktarıldı.

Kanal 13 televizyonunun dünkü haberinde, Tel Aviv'deki üst düzey yetkililerin, ABD yönetiminin Gazze konusunda artık "sabrının tükenmeye başladığını" düşündüğü ifade edilmişti.

29 EYLÜL'DE TABLO NETLEŞECEK 

Haberde, Beyaz Saray'ın son günlerde İsrail'e Hamas ile anlaşmaya varması için giderek artan bir baskı uyguladığı ve Trump'ın da 29 Eylül'de Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'deki savaşı sona erdirme konusunda kararlı bir tavır takınmasının beklendiği aktarılmıştı.

The Times of Israel gazetesi de bugün 21 maddelik ateşkes teklifinin maddelerini haberleştirmişti.

Habere göre, teklifin en önemli maddeleri arasında, "Gazze'nin, terörden arındırılmış bir bölge olması, İsrail ve Hamas teklifi kabul ederse, savaşın derhal sona ermesi, sağ ve ölü tüm İsrailli esirlerin iade edilmesi, Hamas'ın, Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamaması, İsrail'in, Gazze'yi işgal veya ilhak etmemesi ve şu anda işgal ettiği toprakları da kademeli olarak devretmesi" yer aldı.

