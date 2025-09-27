Netanyahu kendini Nazilerle kıyasladı! BM konuşmasında dikkat çeken anlar
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün gerçekleştirdiği BM konuşması, heyetlerin salonu terk etmesiyle gündeme oturdu. Netanyahu'nun kendini Nazilerle kıyasladığı bölüm de zirvenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumunda dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşma yapmak için kürsüye çıktı.
BİRÇOK HEYET SALONU TERK ETMİŞTİ
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden olan İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı. Netanyahu, BM 80. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdiğinde, çok sayıda ülke temsilcisinin salonu terk etmeye başladığı ve salonun önemli ölçüde boşaldığı görüldü.
NAZİ ÖRNEĞİ VERDİ
Konuşmasında katliamını haklı çıkarmak için bahaneler sunan Netanyahu bir ara "Naziler Yahudilerden nazikçe gitmelerini mi istedi? 'Lütfen gidin mi?' dediler... Bunu yapan var mı? 'Çıkın da içeri girelim mi?' dediler, tabi ki hayır." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı'nın kendisini Nazilerle kıyaslaması dikkatlerden kaçmadı.