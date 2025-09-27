BM Genel Kurulu'nda ilginç görüntü! Lula, Macron'u ensesinden tutup bırakmadı

New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu zirvesinde, dünya liderlerinin bir araya geldiği oturumlarda zaman zaman yaşanan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi.

İlgili Haber Macron'dan Trump’a mesaj: Nobel tek şartla mümkün...

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında geçen ayaküstü sohbet, beklenmedik bir hareketle gündem oldu.

LULA, MACRON'U ENSESİNDEN TUTTU

Sohbet sırasında Brezilya lideri bir anda Macron’un ensesinden tutarak uzun süre bu şekilde konuşmaya devam etti. Lula’nın Macron’a eğilerek bir şeyler söylediği anlar sosyal medyada da gündem oldu.

MACRON DA ŞAŞIRDI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Lula’nın bu beklenmedik yakınlığı karşısında bir süre şaşırdı. Gülümseyerek durumu geçiştirmeye çalışan Macron’un yüz ifadesi, kameralar tarafından net şekilde görüntülendi.