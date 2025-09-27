Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
BM Genel Kurulu'nda ilginç görüntü! Lula, Macron'u ensesinden tutup bırakmadı

BM Genel Kurulu'nda ilginç görüntü! Lula, Macron'u ensesinden tutup bırakmadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu zirvesi ilginç anlara da sahne oldu. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ensesinden tutarak kulağına bir şeyler söyledi. Kameralara yansıyan ilginç görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu zirvesinde, dünya liderlerinin bir araya geldiği oturumlarda zaman zaman yaşanan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. 

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında geçen ayaküstü sohbet, beklenmedik bir hareketle gündem oldu.

BM Genel Kurulu'nda ilginç görüntü! Lula, Macron'u ensesinden tutup bırakmadı - 1. Resim

LULA, MACRON'U ENSESİNDEN TUTTU

Sohbet sırasında Brezilya lideri bir anda Macron’un ensesinden tutarak uzun süre bu şekilde konuşmaya devam etti. Lula’nın Macron’a eğilerek bir şeyler söylediği anlar sosyal medyada da gündem oldu.

MACRON DA ŞAŞIRDI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Lula’nın bu beklenmedik yakınlığı karşısında bir süre şaşırdı. Gülümseyerek durumu geçiştirmeye çalışan Macron’un yüz ifadesi, kameralar tarafından net şekilde görüntülendi.

