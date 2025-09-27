Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
13 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara, Ege Bölgesi ve Karadeniz'de bazı iller için sarı kodlu fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Yeni haftada ise sıcaklıkların biraz daha düşüş göstereceği tahmin edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarılarıyla beraber hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Ege'de sonbahar etkisi kendini hissettirecek.

Marmara ve Karadeniz hattında sıcaklıkların 20 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Pazar günü ise fırtınanın hızının azalacağı, ancak sert rüzgarların etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

13 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı - 1. Resim

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Rize ve Trabzon için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Salı günü yurdun büyük bölümünün yağış altında olması tahmin edilirken, çarşamba günü ise sadece Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesinin yağış alması öngörülüyor.

27 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

13 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı - 2. Resim

28 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

13 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı - 3. Resim

29 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU

13 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı - 4. Resim

30 EYLÜL SALI HAVA DURUMU

13 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı - 5. Resim

1 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

13 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı - 6. Resim

 

