13 ile sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarılarıyla beraber hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Karadeniz ve Ege'de sonbahar etkisi kendini hissettirecek.

Marmara ve Karadeniz hattında sıcaklıkların 20 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Pazar günü ise fırtınanın hızının azalacağı, ancak sert rüzgarların etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

13 İL İ Ç İN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Edirne, İzmir, Kocaeli, Rize ve Trabzon için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

ÖNÜMÜZDEK İ HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Pazartesi Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağışlı havanın hakim olması bekleniyor. Salı günü yurdun büyük bölümünün yağış altında olması tahmin edilirken, çarşamba günü ise sadece Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesinin yağış alması öngörülüyor.

27 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU

28 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU

29 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU

30 EYLÜL SALI HAVA DURUMU